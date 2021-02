‘Attapirato' sì ma per nulla in vena da stare allo scherzo e accettare che Valerio Staffelli di "Striscia La Notizia" gli consegnasse il Tapiro d'Oro. Antonio Conte ha reagito dissimulando indifferenza nei confronti dell'inviato. Lo ha ignorato, ha scelto il silenzio, è salito in auto senza nemmeno rivolgergli uno sguardo rifiutando di prendere quella sorta di ‘Oscar' del biasimo e della rabbia per quanto accaduto martedì sera a Torino. Visibilmente stizzito, nervoso e ancora scosso, il tecnico dell'Inter ha evitato ogni contatto ed è andato via, rifiutando quel dono speciale. Impossibile avere voglia di sorridere dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia (la seconda dopo quella dalle Coppe europee) e soprattutto dopo gli spiacevoli episodi avvenuti a margine del match con la Juventus.

Il dito medio rivolto alla panchina dei bianconeri e gli insulti del presidente, Andrea Agnelli, sono le ultime istantanee di una serata finita malissimo al di là del risultato del campo. A perdere, infatti, è stato il calcio italiano per lo spettacolo offerto dai protagonisti. Per captare le parolacce del massimo dirigente bianconero non è stato necessario sforzarsi più di tanto… il labiale era chiarissimo, altrettanto l'espressione rabbiosa mostrata in diretta TV a fine incontro. Solo più tardi, ma si trattava d'immagini a disposizione della Juventus (come previsto dalla legge e dai contratti in caso di manifestazioni del genere), è emerso anche il gestaccio dell'allenatore.

Lo scambio di accuse reciproco è continuato anche dopo, quando le parti (Juventus e Inter) hanno scaricato responsabilità a vicenda, sostenendo di aver risposto a provocazioni ricevute. Sul grave episodio il Giudice Sportivo ha deciso di non intervenire, non ravvisando gli estremi per una sanzione disciplinare, ma la Procura della Federcalcio ha avviato un'indagine per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto quella sera.