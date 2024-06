Tacconi si sottoporrà a una nuova operazione delicata, la dedica del figlio: “È un leone”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Stefano Tacconi dovrà sottoporsi a una nuova operazione: domani l'ex portiere della Juventus tornerà sotto ai ferri all'ospedale Molinette di Torino per la terza volta. Il suo calvario è cominciato nell'aprile 2022, quando era stato colpito da un'emorragia cerebrale e da quel momento si è sottoposto a due operazioni delicate che per fortuna sono andate a buon fine.

Il messaggio del figlio Andrea

Ad annunciare la terza operazione chirurgica è stato suo figlio Andrea con una story condivisa su Instagram: "Ciao a tutti, domani papà dovrà affrontare una nuova operazione delicata. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta". Un tenero messaggio dedicato a suo padre che domani comincerà una nuova battaglia con tanto coraggio, supportato dall'affetto di tuta la famiglia, degli amici e dei tanti tifosi che non lo hanno mai abbandonato in questo momento critico della sua vita.

Perché Tacconi dovrà operarsi di nuovo

A distanza di due anni Tacconi è in netto miglioramento e ha fatto passi da gigante. Nell'ultima intervista a Verissimo si è presentato camminando senza l'ausilio delle stampelle, sorprendendo tutto lo studio e il pubblico a casa, ma adesso a due anni dall'aneurisma dovrà sottoporsi a un nuovo intervento.

Diverse settimane fa l'ex portiere aveva anticipato il fatto di dover finire sotto ai ferri, annunciando quindi un'altra operazione chirurgica che però non era stata ancora fissata, oltre ad aver parlato del suo calvario vissuto da ormai due anni. Nell'intervista aveva anche spiegato le motivazioni, rassicurando i tifosi sulle sue condizioni che comunque migliorano sempre di più: "Le ultime visite che ho fatto hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei trombi, nelle gambe e nella vena aorta. Devono aprirmi e darmi una sistemata. Mi hanno promesso che poi sarò come nuovo".