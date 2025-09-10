Cristiano Ronaldo non ha una maglietta da dare a Szoboszlai dopo la partita: fa un gesto di classe

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Qualificazioni Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Portogallo ha vinto all'ultimo minuto contro l'Ungheria nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 confermando il primo posto a punteggio pieno dopo due partite. I giochi nel Gruppo F sono ancora aperti, soprattutto perché Armenia e Irlanda non sono avversarie così temibili, per questo saranno le due nazionali a contendersi il primo posto del gruppo. E chiaramente l'attenzione non può anche andare sulle due stelle internazionali: Dominik Szoboszlai e Cristiano Ronaldo portano al braccio i gradi da capitano e si sono ritrovati dopo 16 anni di assenza, con i loro primo incontro che è avvenuto quando l'ungherese era soltanto una mascotte.

CR7 è riuscito a lasciare il segno con un gol, il giocatore del Liverpool no ma proverà a lasciare il segno il prossimo 14 ottobre, quando è prevista la partita di ritorno. È una gara da segnare in rosso sul calendario non tanto per lo spettacolo che offrirà ma perché è il giorno in cui Szoboszlai riscuoterà il suo premio. Il centrocampista è rimasto a mani vuole quando ha tentato di scambiare la maglia con il portoghese che non è riuscito ad accontentarlo.

Perché Cristiano Ronaldo non ha dato la maglia a Szoboszlai

Negli spogliatoi dopo la partita è avvenuto il classico scambio di maglie tra i giocatori di Portogallo e Ungheria, ma Szoboszlai è stato l'unico della sua nazionale a non aver ricevuto nulla in cambio. Ha voluto dare la sua maglietta a Cristiano Ronaldo, ma poi si è accorto che il portoghese non aveva niente da dargli: purtroppo l'aveva già data a un altro avversario e non ne aveva un'altra da dare al centrocampista che è ritornato dal gruppo un po' sconsolato, con CR7 che ha dovuto dargli una spiegazione tra l'imbarazzo generale. Le immagini riprese negli spogliatoi mostrano però la stella portoghese mentre gli fa una promessa, dandogli appuntamento al mese prossimo per riscuotere il suo premio e avere la maglietta.