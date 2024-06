video suggerito

Szczesny vuole cambiare vita e diventare architetto: ha un pensiero fisso da quando era bambino Szczesny ha deciso il suo futuro, e non riguarda il calciomercato e l’ormai certo addio alla Juventus. Idee chiare per il dopo calcio: il sogno è quello di diventare architetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Szczesny ha già deciso il suo futuro. Questa volta però non si tratta di calciomercato, ma di quella che sarà la nuova vita del portiere dopo l'addio al calcio. Il polacco che è stato impegnato agli Europei con la Polonia, ed è in uscita dalla Juventus, vuole realizzare un sogno che coltiva sin da piccolo. Infatti l'estremo difensore associato nelle ultime settimane all'Al Nassr, vuole diventare un architetto.

Proprio nelle battute finali di Euro 2024, dove la sua Polonia è stata la prima squadra ad essere eliminata, Szczesny ha raccontato i suoi piani futuri. Il portiere, che già in passato dimostrò di non gradire l'idea di una permanenza nel mondo del calcio anche nelle vesti di opinionista, ha le idee chiare: "Ho un paio di progetti. Tutti sono più o meno legati al business dello sviluppo. Alcuni sono puramente immobiliari, altri sono legati all'architettura. Vorrei che queste attività fossero correlate tra loro. Mi piacerebbe studiare architettura. Quando ero ragazzino ho fatto un sogno molto strano".

Quando Szczesny ha maturato questa decisione? I suoi progetti nascono lontano, ovvero quando il portiere era poco più di un bambino. L'obiettivo? Quello di modificare per sempre la visione di una città: "Quando abitavo al decimo piano di Grochow, non potevo vedere il centro di Varsavia. D'altra parte c'era una piccola finestra nella scala, dalla quale si vedeva perfettamente il panorama di Varsavia. Guardando attraverso questa finestra, ho pensato di progettare un edificio che avrebbe cambiato la visione della città. E questo è ancora valido. Mi piacerebbe progettarne uno, costruirlo e venderlo".

Per ora questo sogno può attendere, visto che a Szczesny toccherà indossare i guantoni ancora per un po'. Nel frattempo la sua avventura in Italia sembra essere ormai finita, visto che la Juventus è intenzionata a privarsene dopo l'arrivo di Di Gregorio. Sulle tracce dell'estremo difensore, c'è l'Al Nassr intenzionato ad investire per lui 4-5 milioni di euro. Un'ultima avventura nel calcio, dorata, per il polacco che poi potrebbe diventare architetto.