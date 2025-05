Szczesny si accovaccia e scoppia a piangere alla fine del Clasico: “Un momento molto difficile”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il Barcellona si è imposto nell'ultimo Clasico di stagione, riuscendo nella clamorosa impresa di ribaltare il Real Madrid che vinceva 2-0, imponendosi alla fine per 4-3. Una gara straordinaria che ha visto i catalani risorgere e allungare in classifica con tre punti che sanno di titolo di campioni di Spagna, anche se la matematica ancora non lo dice. Soddisfazione enorme ma anche incredibili emozioni che per alcuni giocatori azulgrana è esplosa al 90′, come per Wojciech Szczęsny, visibilmente commosso in campo per il successo ottenuto.

La commozione di Szczęsny a fine Clasico: "Momento grandioso, difficile trattenere le emozioni"

Una scena più che singolare per il portiere polacco del Barcellona, perché Wojciech Szczęsny non è solito esternare ciò che prova di fronte a tutti. Eppure, nell'ultimo Clasico, anche il gigante di ghiaccio si è sciolto al 90′ in una scena che è diventata subito virale sui social: al limite dell'area di rigore, accovacciato, con le braccia a coprire il volto, in un momento emozionato ed emozionante.

Così è rimasto qualche istante, poi consolato dal compagno di squadra Christensen: l'ex Juve si è rialzato, si è asciugato gli oggi e si è diretto a centrocampo per l'abbraccio conclusivo, festeggiando con i tifosi: "Cerco sempre di controllare i miei sentimenti e di non mostrare agli altri il mio lato positivo o negativo. Ma dopo il fischio finale è stato molto difficile per me e avevo gli occhi un po' lucidi" ha poi raccontato nel post gara. "È stato un momento grandioso"

Anche ben dopo il saluto ai tifosi, Szczęsny è rimasto a lungo in campo, dove è stato raggiunto dalla propria famiglia, rigorosamente in tenuta azulgrana. Ancora a terra, felice ed esausto, insieme all'amico e connazionale Robert Lewandowski a rivivere una gara folle, in cui il cuore del Barcellona ha avuto ancora una volta la meglio sulla razionalità, allungano a +7 dal Real quando mancano ancora 3 gare.

Il futuro di Szczęsny al Barcellona: "Non nego che mi hanno proposto un biennale, deciderò con la famiglia"

Il Barcellona a inizio stagione aveva prelevato Szczęsny in extremis per l'infortunio a Ter Stegen, proprio qualche giorno dopo che il polacco aveva annunciato il suo ritiro. Poi, si è preso il proprio posto tra i pali in una stagione entusiasmante, non lasciandoli anche al momento del ritorno del portiere tedesco, rompendo le gerarchie e diventando il titolare per Flick.

Tanto che ora ci potrebbe essere anche la clamorosa svolta in carriera: "Non nascondo che mi è stato offerto un prolungamento di due anni, ma devo decidere con la mia famiglia cosa sia meglio per noi. Credo di doverlo alla mia famiglia, a mia moglie, di prendere queste decisioni insieme, quindi non ne ho ancora presa nessuna. Di solito prendo io le decisioni sul calcio, ma è una situazione molto insolita… Per ora, mi godo quello che è successo"