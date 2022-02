Svolta arbitrale in Italia: designazione storica per Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi entrano ulteriormente nella storia del calcio italiano dopo l’ultima designazione dell’AIA. Una svolta importante in Italia.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato di Serie B. Per il 21° turno del torneo cadetto, tutto gli occhi sono puntati ovviamente su Como-Lecce, autentico mach clou che interessa le squadre che attualmente occupano la parte alta della classifica di Serie B. Grande sorpresa per le gare Cosenza-Brescia e Ternana-Reggina. I due arbitri, Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi, saranno infatti impegnate in sala VAR. Per la prima volta in assoluto due donne nel ruolo di Avar.

Maria Marotta (Sezione di Sapri), sarà impegnata in Sala Var per la gara di Cosenza al fianco di Gianluca Aureliano, mentre Maria Sole Ferrieri Caputi (Sezione di Livorno) è stata designata nel match di Terni insieme al Var Luca Banti. "Una nuova testimonianza della crescita del movimento arbitrale femminile in Italia – scrive l'AIA attraverso una nota ufficiale – Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi avevano già segnato la storia, essendo state le prime donne a dirigere una gara, rispettivamente, di Serie B e di Coppa Italia con una squadra di Serie A".

Nello specifico, Maria Sole Ferrieri Caputi, fu la prima donna di sempre ad arbitrare una squadra di Serie A, in occasione della sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. Ferrieri Caputi scrive quindi un’altra pagina importante, dopo aver anche arbitrato un match di Serie B tra Cittadella e SPAL. Maria Marotta invece è stata la prima donna ad arbitrare in assoluto una gara di Serie B.

L'Italia sta seguendo sempre di più le orme degli altri campionati all'estero, come ad esempio la Francia, che da quest'anno ha voluto inserire nella propria rosa ufficiale di arbitri anche Stéphanie Frappart, che è stata anche la prima donna ad arbitrare una finale di Supercoppa UEFA maschile nel 2019 e fu poi scelta come quarto ufficiale in occasione degli Europei 2020.