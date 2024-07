video suggerito

Sventata un’azione terroristica prima della finale di EURO 2024: l’obiettivo era la Fan Zone inglese La polizia tedesca ha sventato un’azione terroristica dell’ISIS prima della finale degli Europei 2024 tra Spagna e Inghilterra: l’obiettivo era la Fan Zone inglese nella vasta Breitscheidplatz di Berlino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La polizia tedesca ha sventato un'azione terroristica dell'ISIS prima della finale degli Europei 2024 tra Spagna e Inghilterra effettuando una serie di operazioni coordinate poche ore prima del calcio d'inizio. Gli agenti sono intervenuti perché avevano intercettato dei possibili attacchi alla fan zone, destinata ai tifosi inglesi, nella vasta Breitscheidplatz di Berlino.

Migliaia di tifosi si erano radunati lì in vista dell'ultimo atto del torneo, che poi ha visto la vittoria della nazionale spagnola, e qualche ora prima sono stati arrestati tre sospettati dalle forze speciali tedesche durante una serie di incursioni coordinate nella vicina Potsdam.

Sventata un'azione terroristica prima della finale di EURO 2024

La polizia ha perquisito tre indirizzi ed era alla ricerca di cinque uomini perché aveva avuto informazioni su una possibile azione terroristica nelle ore precedenti alla finale di EURO 2024. In base a quanto riportato da media tedeschi e inglesi, pare gli uomini fossero noti sostenitori dell'ISIS ed erano già sotto sorveglianza.

Un portavoce della polizia di Berlino ha dichiarato al tabloid inglese The Sun: "Le case di tre uomini sono state perquisite in tre indirizzi a Potsdam. All'operazione hanno preso parte anche forze delle task force speciali. Le misure sono state adottate in relazione ad una minaccia immediata proveniente dallo spettro islamista".

Secondo alcune fonti, gli uomini sarebbero stati tenuti sotto sorveglianza nei giorni precedenti la finale e poi sarebbero stati fermati: nel frattempo i sospettati sono stati rilasciati e sono al centro di un'indagine da parte della polizia tedesca.

Questa notizia arriva dopo che nei mesi scorsi l'allarme terrorismo era stato lanciato dal Ministro degli Interni tedesco in vista degli Europei e l'operazione che aveva sgominato una cellula dell'ISIS che minacciava un attentato al Real Madrid e che aveva nel mirino anche il torneo in Germania e i Giochi Olimpici di Parigi.

"Segna l'ultimo gol!": questo era slogan dello Stato Islamico che suggeriva di attaccare tre sedi dove si stanno tenendo le partite di EURO 2024 e nel mirino c'erano anche i Giochi Olimpici di Parigi, con una immagine della Torre Eiffel verso la quale si dirige un drone con ‘un regalo', citiamo letteralmente, a forma di bomba.