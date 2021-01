La Supercoppa Italiana si giocherà regolarmente il 20 gennaio. Nessun rinvio della sfida tra i campioni d'Italia della Juventus e il Napoli vincitore della Coppa Italia che mette in palio il primo trofeo stagionale. È stata bocciata infatti la richiesta del presidente azzurro De Laurentiis di spostare la partita al termine della stagione. Una proposta definita "una provocazione" da parte dell'Amministratore delegato della Serie A De Siervo.

Nessun dubbio sull'attesissimo appuntamento in programma il 20 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. Il confronto tra Juventus e Napoli, che metterà in palio la Supercoppa italiana. L'Ad della Serie A Luigi De Siervo, ha infatti chiuso la porta a possibili spostamenti della partita, dopo le voci sulla richiesta del presidente De Laurentiis che avrebbe voluto rimandare la gara al termine della Serie A. De Siervo in tono perentorio ha dichiarato: "Ci sarà la Supercoppa italiana, è stato solo un fuoco di paglia. C'è stata questa provocazione ma il calendario e il campionato sono cose sacre, si tratta di impegni che verranno rispettati".

In particolare il presidente del Napoli, avrebbe voluto un rinvio di Juventus-Napoli alla luce di vari fattori. In primis, la situazione Covid a Reggio Emilia, con un incremento dei casi (che comunque sembra essere in linea anche con i dati relativi ad altre parti d'Italia, e in Campania), ma anche la volontà di non giocare ancora una volta senza tifosi, considerando anche gli introiti minori che le due squadre andranno ad incassare rispetto al passato. Impossibile però pensare di spostare la Supercoppa anche alla luce dei tantissimi impegni stagionali. Basti pensare che già il recupero di Juventus-Napoli di Serie A, dopo la decisione del Collegio di Garanzia è complicata.