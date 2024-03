Sulla lavagna nello spogliatoio del Real Madrid spunta un messaggio: “Stai molto attento” Carlo Ancelotti e lo staff del Real Madrid hanno voluto mandare un messaggio preciso, mettendolo per iscritto nello spogliatoio del centro sportivo di Valdebebas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle scorse ore un avvertimento è comparso sulla lavagna dello spogliatoio del Real Madrid nel centro sportivo di Valdebebas: "Stai molto attento. Queste sono partite amichevoli". Il messaggio di Carlo Ancelotti e dello staff tecnico merengue – ribadito anche di persona – è fin troppo chiaro: se le nazionali sono importanti e quasi tutti i giocatori della rosa madridista saranno impegnati in partite internazionali nell'attuale sosta, i medesimi calciatori non devono dimenticare che si tratta di gare amichevoli e che non devono assolutamente rischiare di farsi male, visti gli obiettivi pesanti per i quali è ancora in corsa il Real, primo nella Liga con 8 punti di vantaggio sul Barcellona e atteso dal Manchester City nei quarti di finale di Champions League.

Carlo Ancelotti non vuole brutte sorprese dai giocatori del Real Madrid in questa sosta

I timori del resto sono più che fondati, visto quello che è accaduto nel mese di novembre, in occasione della precedente sosta per le nazionali, quando i giocatori dei Blancos si sono azzoppati senza pietà, mettendo nei guai il Real. Camavinga si infortunò gravemente in uno scontro fortuito con Dembelé nell'allenamento della Francia (lacerazione del legamento collaterale), destino simile come gravità a quello di Vinicius, che nel match perso contro la Colombia si procurò una lesione al bicipite femorale con interessamento del tendine distale della gamba sinistra in un violento contrasto con Dawinson Sanchez. Per entrambi la prognosi fu di un rientro a febbraio, anche se poi hanno anticipato i tempi tornando in campo già a gennaio.

La durissima entrata di Sanchez su Vinicius in Colombia-Brasile dello scorso novembre

Comprensibile, dunque, che stavolta ai calciatori madridisti sia stato fatto un discorsetto chiaro – svela Marca – circa un approccio improntato alla saggezza rispetto alla loro partecipazione alle partite che giocheranno con le loro nazionali fino a martedì prossimo. Fortunatamente per il Real, tutte le gare che i suoi giocatori affronteranno sono amichevoli, tranne che per Lunin. Il portiere, diventato indispensabile per Ancelotti a causa della lunga assenza per infortunio di Courtois, ieri ha vinto con la sua Ucraina la prima partita dei playoff per guadagnarsi uno degli ultimi tre posti per gli Europei della prossima estate in Germania. Battuta 2-1 la Bosnia in trasferta, adesso gli ucraini si giocheranno il posto nello spareggio finale di martedì prossimo contro l'Islanda.