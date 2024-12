Sul telefono di Jones a fine partita spunta un messaggio, è di Jurgen Klopp: “Ma cosa sta dicendo?”

video suggerito

Curtis Jones ha contribuito con un gol alla vittoria per 3-1 del Liverpool sul Leicester il giorno di Santo Stefano. Il 21enne centrocampista nazionale inglese è stato raggiunto a fine gara da un messaggio particolare, d parte dell'ex tecnico Jurgen Klopp: "Di solito mando e ricevo cose da amici e parenti. Poi ho letto, ma non ho capito di cosa stesse parlando…"

A cura di Alessio Pediglieri

Il Liverpool è sempre capolista solitario in Premier League e anche se i reds hanno frenato la loro marcia con qualche pareggio di troppo, tutte le avversarie sono rimaste a debita distanza. E l'ultimo successo a Santo Stefano contro il Leicester ha ridato smalto e grinta agli uomini di Slot, che hanno vinto davanti al proprio pubblico 3-1. Tra chi è andato a segno, c'è anche Curtis Jones che a fine partita è stato raggiunto sul cellulare da un messaggio che non si aspettava, di Jurgen Klopp, che lo ha letteralmente sorpreso: "Non ho capito cosa stesse dicendo".

Jurgen Klopp sempre vicino al Liverpool anche dopo l'addio

Il legame tra Jurgen Klopp e il Liverpool è a dir poco incrollabile ed è rimasto più che robusto anche dopo l'addio da parte del tecnico tedesco dai reds avvenuto la scorsa estate. Dopotutto il connubio Liverpool-Klopp è stato più che vincente: in 9 anni sulla panchina dei rossi d'Inghilterra l'oggi 57enne allenatore di Stoccarda ha conquistato 8 titoli tra cui una Premier e una Champions League, entrando di prepotenza nella storia del club. Crescendo anche diversi talenti, come Curtis Jones, classe 2001, che a Liverpool è arrivato nel 2019, in piena era Klopp e che oggi ha una maglia da titolare fisso anche con Slot.

Curtis Jones e Jurgen Klopp, insieme al Liverpool per 5 stagioni, dal 2019 al 2024

Il messaggio di Klopp a Jones a fine Liverpool-Leicester

Proprio Jones, a fine partita contro il Leicester, dove ha segnato il 2° gol del Liverpool nel 3-1 casalingo, ha rivelato che è stato raggiunto da un messaggio proprio di Klopp sul telefonino. Che lo ha sorpreso e spiazzato: "Di solito quando finisco e accendo il cellulare ricevo e mando solo messaggi di amici e parenti e invece ad un certo punto ho letto Klopp" ha spiegato nel post gara il giocatore del Liverpool che poi ha rivelato il contenuto: "Nel messaggio c'era scritto: ‘congratulazioni per le 100 partite e un brindisi verso le 500'. Ho subito pensato ‘ma di cosa sta parlando?".

La sorpresa di Jones e il record cui si riferisce Klopp

Alla fine, anche il 21enne nazionale inglese ha capito il riferimento del suo ex tecnico: la partita contro il Leicester coincideva con la sua 100ª presenza in Premier League, che ha festeggiato anche con uno splendido gol: "Adesso ho appena controllato e ne sono orgoglioso. È stato lui a creare il team che abbiamo ora, le fondamenta erano lì e Arne Slot le ha semplicemente portate avanti" ha sottolineato ricordando l'importanza di Klopp, per poi concludere sull'attuale momento magico della squadra: "Sembra tutto molto bello ma ci sono un sacco di partite da giocare. Si tratta di provare a vincere ogni singola partita e abbiamo ancora molta, molta strada da fare"