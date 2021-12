Storico traguardo per la Juventus Women, batte 4-0 il Servette e vola ai quarti di finale La Juventus Women scrive la storia: le ragazze di Montemurro all’Allianz Stadium battono 4-0 il Servette e sono tra le migliori otto squadre d’Europa.

A cura di Vito Lamorte

Un traguardo storico per la Juventus Women, che ha battuto per 4-0 il Servette e stacca il pass per i quarti di finale di UEFA Women's Champions League. Le bianconere di Joe Montemurro hanno chiuso il Gruppo A al secondo posto, dietro al Wolfsburg che ha schiantato in maniera clamorosa il Chelsea con un sonoro 4-0. I 6000 spettatori dell'Allianz Stadium hanno assistito ad una grande serata di calcio europeo: per la prima volta la Vecchia Signora sarà tra le otto migliori del continente. Le bianconere affronteranno una delle tre vincitrici degli altri gironi: PSG, Barcellona e Lione.

Una doppietta di Girelli e le reti di Hurtig e Bonfantini hanno aperto le porte per la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea alla squadra di Montemurro, che ha giocato sempre alla pari contro corazzate come Chelsea e Wolfsburg: le bianconere chiudono il gruppo al secondo posto con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta e strappano il pass per i quarti grazie ad una migliore differenza reti (+8) rispetto a quella delle inglesi (+5).

Le altre squadre qualificate ai quarti sono il Wolfsburg, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, il Barcellona,

l'Arsenal, il Lione e il Bayern Monaco. Il sorteggio per i quarti di finale verrà effettuato il 20 dicembre a Nyon: l'andata si giocherà il 22-23 marzo e il ritorno il 30-31 marzo.

Il tabellino di Juventus-Servette

RETI: 12′ Hurtig, 20′ rig. Girelli, 64′ rig. Girelli, 90’ Bonfantini.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf (65′ Hyyrynen ), Lenzini, Salvai, Boattin 7 (75′ Nilden); Rosucci, Pedersen (79′ Staskova), Caruso (65′ Zamanian); Bonansea, Girelli, Hurtig (75′ Bonfantini). A disposizione: Aprile, Gama, Cernoia, Giai, Pfattner. Allenatore. Montemurro.

SERVETTE (4-1-4-1): Pereira; Soulard (89′ Guede Redondo), Felber (79′ Tamplin), Spalti, Mendes (89′ Bourma); Tufo (31′ Fleury); Nakkach, Lagonia (79′ Gimenez), Maendly, Padilla-Bidas; Boho Sayo. A disposizione: Droz, Bourma, Guede Redondo. Allenatore.: Severac.

ARBITRO: Cvetkovic (SRB).