Stillicidio Covid, in Premier salta anche Leicester-Tottenham a poche ore dal match Leicester-Tottenham oggi non verrà giocata. La Premier League ha annunciato che il match è stato rinviato a causa del Covid e dell’elevato numero di contagi che ha decimato le rose delle due squadre.

Leicester–Tottenham è stata rinviata per Covid a poche ore dal fischio d’inizio

Leicester–Tottenham oggi non verrà giocata, alle 20:30 non ci sarà alcun fischio d'inizio e i cancelli dello stadio resteranno serrati. La Premier League ha annunciato che il match è stato rinviato a causa del Covid e dell'elevato numero di contagi che ha decimato le rose delle due squadre. Lo avevano richiesto espressamente i club, per i focolai scoppiati in seno alle rose, la decisione è stata comunicata solo intorno a mezzogiorno ora locale (le 13 in Italia, in base al fuso orario con l'Inghilterra).

È la quarta partita del campionato inglese non disputata per la diffusione della variante omicron, ieri era toccato a Burnley-Watford mentre in precedenza era arrivato il forfait obbligato per Brentford-Manchester United e un'altra gara degli Spurs (quella contro il Brighton).

(in aggiornamento)