Stéphanie Frappart ancora una volta riscrive la storia: arbitra a Wembley Inghilterra-Australia Nuova, straordinaria, prima volta per Stéphanie Frappart: dirigerà la partita tra le nazionali maschili di Inghilterra e Australia che si terrà a Wembley. Voluta fortemente per l’occasione dalla Federcalcio inglese: “Non vedevamo l’ora di cogliere questa opportunità”

A cura di Alessio Pediglieri

Stéphanie Frappart non si ferma più ed è pronta a scrivere un'altra pagina di storia del calcio internazionale maschile. La donna dei record, infatti, è stata designata per arbitrare la partita amichevole tra Inghilterra e Australia che si terrà nel mitico scenario di Wembley venerdì 13 ottobre: una nuova, grande, prima assoluta.

Per la 39enne arbitra oramai sta diventando una consuetudine apparire sulle prime pagine dei giornali del settore sia per essere indicata tra i fischietti più quotati e rispettati sia per continuare a prendersi record su record, superando barriere sfatando tabù che da sempre imperavano nel mondo calcistico, di forti tradizioni maschiliste.

Frappart impegnata ai Mondiali in Qatar 2022 durante Germania–Costa Rica

Già in passato, Frappart si è presa la scena internazionale diventando la prima donna arbitro a dirigere una partita di Coppa del Mondo maschile: è accaduto in occasione dei Mondiali in Qatar per Germania-Costa Rica del 12 dicembre 2022. Questo l'ultimo "alloro" di una serie di primati che erano iniziati nel campionato francese, in Ligue 2 e poi in Ligue 1, per poi continuare quando nell'oramai lontano 2019, il 14 agosto, era scesa in campo per arbitrare una finale europea, la Supercoppa Uefa maschile, a Istanbul per il derby tutto inglese tra Liverpool e Chelsea. Primati che adesso continueranno con l'appuntamento di venerdì 13 ottobre.

Oramai nel panorama internazionale Stéphanie Frappart è praticamene una istituzione tra i fischietti a disposizione di FIFA e UEFA. Utilizzata sempre più spesso per le gare delle coppe continentali, (è stata anche la prima arbitra in una gara di Champions League) in cui oramai non fa più notizia, Frappart porrà un'altra pietra miliare storica per il mondo calcistico perché diventerà la prima donna a dirigere una partita internazionale maschile allo stadio di Wembley.

Poco conta che sarà semplicemente una gara amichevole con nulla in palio, ciò che conterà e che una gara ufficiale nei palinsesti internazionali e fa curriculum. Insieme a Frappart ci sarà una squadra tutta al maschile: assistenti arbitri Mikael Berchebru e Aurélien Drouet e il quarto uomo Hakim Ben El Hadj, con il VAR Mathieu Vernice e l'assistente VAR Nicolas Rainville a completare la formazione degli arbitri francesi.

Ancelotti si congratula con Frappart alla fine della partita di Champions League

Ad annunciare la presenza di Frappart è stata la stessa FA inglese che prima ha chiesto alla Federcalcio francese la disponibilità per poi indicarla quale fischietto per l'amichevole internazionale nella cornice magica dello stadio londinese per eccellenza. "Non vedevamo l'ora di cogliere questa opportunità" scrive la Federcalcio inglese attraverso le parole di Peter Elsworth, il responsabile delle operazioni arbitrali.

"Stéphanie è un arbitro eccezionale e ha arbitrato sui più alti palcoscenici francesi, europei e recentemente alla Coppa del Mondo FIFA maschile e femminile. Siamo lieti che lei e la sua squadra guideranno la nostra prossima partita contro l'Australia – ha concluso Elsworth – di fronte a un tutto esaurito allo stadio di Wembley e non vediamo l'ora di accoglierli nella casa del calcio inglese".