Stende un avversario con una violenta mossa di Muay Thai: licenziato in tronco a fine partita Giocatore licenziato dopo aver preso colpito con una mossa di Muay Thai un avversario: terribile episodio di violenza dalla Thailandia.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono sempre tanti episodi che si verificano nel corso di una partita ma non tutti sono spiegabili, soprattutto quando si tratta di violenza. Dopo aver visto il raptus del calciatore uruguaiano Joaquín Pereyra, ecco una vicenda ancora più grave che arriva dalla Thailandia: un calciatore è stato mandato via dal suo club dopo aver colpito un avversario con una mossa di Muay-Thai. Il calciatore del Bangkok FC, Aitsaret Noichaiboon, è stato ripreso dalla telecamera mentre colpiva con una gomitata fortissima Supasan Ruangsuphanimit della North Bangkok University al quinto minuto di recupero di una partita di terza divisione. Dopo un contrasto nei pressi della linea laterale, il giocatore che ha subito la mossa violenta aveva colpito da dietro l'avversario mentre inseguiva la palla che era uscita.

A Noichaiboon non è piaciuto questo gesto e preso da un momento d'ira, si è girato e ha inseguito il suo avversario prima di colpirlo in faccia: chiaramente è stato espulso dall'arbitro e Ruangsuphanimit ha avuto bisogno di 24 punti in ospedale per rimettere a posto la ferita.

Il calciatore è stato licenziato dal club di Bangkok, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per prendere le distanze dal gesto dell'ex tesserato: "Il Bangkok FC vorrebbe prendere una posizione in merito all’aggressione e non sostenere l’azione. Il club ha annullato il contratto del giocatore. La società esprime le scuse per l’incidente e farà tutto il possibile per evitare che ciò accada di nuovo”.

Per quanto riguarda le condizioni di Ruangsuphanimit, la sua squadra ha fatto sapere: "È stato sottoposto a un esame fisico al Bangpakok-Rangsit 2 Hospital dopo che il giocatore n. 6 del club del Bangkok FC l’ha intenzionalmente attaccato in faccia. Dopo aver visto un medico hanno scoperto che l’area del labbro superiore ha una ferita grave. Il medico ha quindi cucito con un totale di 24 punti per coprire la ferita. Il club fornirà assistenza e responsabilità”.