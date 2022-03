Due falli violenti su avversari diversi in pochi secondi: l’espulsione più lampante della storia Due interventi molto violenti in pochi secondi hanno portato l’arbitro a estrarre il cartellino rosso: una delle espulsioni più lampanti della storia del calcio.

A cura di Vito Lamorte

In campo l'agonismo è sempre altissimo e non tutti riescono a gestirlo allo stesso modo. Un esempio è quello che è successo al calciatore uruguaiano Joaquín Pereyra, che nella gara tra Santiago Wanderers e Santiago Morning valida per il terzo turno della Primera B (seconda divisione del Cile), che ha commesso una doppia entrata violentissima nei confronti di due calciatori avversari nel giro di pochi secondi e ricevendo l'espulsione più chiara e lampante della storia del calcio moderno.

Il centrocampista a distanza di pochi metri prima ha dato una gomitata in faccia ad rivale e, non soddisfatto di quanto appena fatto, ha compiuto un intervento a dir poco criminale su un altro giocatore. Il doppio intervento su Fabián Ahumada e Ignacio Núñez è qualcosa che non si vede spesso nelle categorie professionali ma, come detto, l'agonismo spesso può giocare brutti scherzi.

A quel punto l'arbitro non poteva far altro che estrarre il cartellino rosso e al 55′ i Wanderers sono rimasti in inferiorità numerica. Poche ore fa Pereyra ha scritto un messaggio su Twitter dove si è scusato per il suo comportamento: " Visto quello che è successo ieri, devo solo scusarmi con tutti, principalmente con i miei compagni e i miei colleghi perché non è il modo di agire da professionista. Io davvero provo vergogna e tristezza per quello che ho fatto. A me non era mai successo una cosa del genere, ho perso il controllo e mi assumo le responsabilità ma chi mi conosce sa che non sono affatto un cattivo ragazzo. Grazie anche a chi in un modo o un altro mi ha supportato".

La gara tra Santiago Wanderers e Santiago Morning si è conclusa con il risultato di 2-2, con i padroni di casa che hanno rimesso in equilibrio la situazione dopo essere stati in svantaggio di due reti: al 94′ un gol dell'argentino Thomas Amilivia ha incendiato la tifoseria locale e ha fissato il tabellone finale sulla parità.