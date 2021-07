L'ex portiere Stefano Sorrentino con un tweet ha annunciato di aver contratto il Covid: "Il Covid mi ha fatto gol! Sono a letto e spero di uscirne presto. Un abbraccio a tutti. Ste". Numerose le testimonianze d'affetto sui social per Sorrentino, che ha avuto una lunga carriera ed è stato molto apprezzato dagli appassionati di calcio che ora fanno il tifo per lui e sperano che riesca a superare al più presto questo brutto momento. Tra i messaggi anche quelli di alcuni calciatori che lo conoscono bene come il portiere del Sassuolo Consigli e Giaccherini.

La carriera di Sorrentino e il rigore parato a Ronaldo

Sorrentino ha giocato fino a 40 anni, è stato un eccellente portiere, figlio d'arte, ha esordito da professionista con il Torino, che dopo averlo girato in prestito a Juve Stabia e Varese lo ha ripreso e lo ha avuto in rosa quattro stagioni. Sorrentino ha vissuto anche due esperienze all'estero tra Grecia (AEK Atene) e Spagna (Huelva) prima di vivere le annate migliori della sua carriera tra il Chievo e il Palermo, cinque anni a Verona, tre in Sicilia, poi altre tre con il Chievo. Nella stagione 2018-2019 Sorrentino è stato il primo portiere della Serie A a parare un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo.

Dopo aver lasciato l'attività Sorrentino ha giocato nei dilettanti più che altro per hobby, ma è sceso in campo cambiando ruolo, ha fatto l'attaccante e soprattutto è diventato opinionista di Mediaset, è uno dei commentatori sportivi dell'emittente tv e negli ultimi mesi è stato anche seconda voce di alcuni eventi, in particolare partite di Nations League e delle Qualificazioni ai Mondiali del 2022.