Stare nel PSG sarà un incubo: pasti di gruppo, niente smartphone e 007 nei locali notturni Le ferree regole di Luis Campos e Christophe Galtier sono pronte a stravolgere la vita agiata delle stelle del PSG: all’insegna della tolleranza zero e una disciplina assoluta mai vista prima.

A cura di Alessio Pediglieri

Trionfare in Europa è l'ossessione con cui oramai il Paris Saint Germain sta convivendo da alcuni anni a questa parte. Se in patria i parigini non hanno praticamente rivali, è in campo internazionale che puntualmente vivono drammi quasi inenarrabili, frantumando incredibilmente sogni di gloria cullati ogni estate con campagne acquisti multimilionarie e top player ingaggiati da ogni dove. Ma per la stagione oramai prossima all'avvio, qualcosa di concreto è davvero cambiato sotto la Torre Eiffel e per i tanti fenomeni, il PSG si potrebbe trasformare dal classico paradiso dorato ad un vero e proprio incubo.

Il primo grande cambiamento si è avuto sul fronte societario e nel mercato estivo: si è scelto un allenatore francese, Christophe Galtier, pratico e dalle idee chiarissime ma non certo un top manager che possa vantare un palmares da campione. Una decisione che è andata di pari passo con l'inserimento di Luis Campos, nuovo direttore dell'area tecnica che ha preso il posto di Leonardo. In un solo colpo, il PSG ha così dato una precisa direzione: un profilo un po' più basso rispetto al passato, meno clamori e maggior praticità. Il tutto si è riversato anche sul mercato dove non si è assistito alla solita scorribanda di nomi da mille e una notte, pagati senza badare a spese.

Christophe Galtier, 55 anni, l’ultima stagione al Nizza: ha preso il posto di Mauricio Pochettino

Non solo. Dalle parole, si è ben presto passati anche ai fatti perché all'interno del gruppo da qualche tempo sono state inserite nuove regole di autodisciplina che hanno portato ad un taglio col passato, quando si registrava uno spogliatoio sempre più in autogestione, fatto di stelle e di personalità tonanti ai quali nessun tecnico riusciva a dettare la direzione. Da adesso, tutto è però cambiato e le indiscrezioni che sono arrivate da L'Equipe, sulle scelte della coppia di ferro Campos-Galtier.

Innanzitutto il comportamento da seguire durante la presenza alle attività di gruppo: si avrà l'obbligo di consumare insieme ai propri compagni sia la colazione sia il pranzo, senza eccezioni di sorta. In secondo luogo, saranno vietati telefonini e altri devices obbligando i giocatori a parlare tra loro senza distrazioni esterne. Non solo: con il supporto della società, scatteranno anche sanzioni per chi non rispetterà le regole e chi non le gradisce è libero di andarsene, senza che nessuno lo trattenga.

E se ciò non bastasse, a metterci il carico da 90 ci ha pensato Luis Campos che ha deciso di dare un giro di vite definitivo anche alle frequentazioni extra calcio da parte dei giocatori durante la stagione. Il DT del PSG in persona, aiutato da alcune persone di fiducia ha girato per Parigi tra i vari principali locali notturni da sempre visitati nei post partita e ha chiesto ai proprietari di segnalare al club la presenza di giocatori. Dunque, niente più serate e ore piccole durante la stagione, anche perché in Francia hanno anticipato che Campos sarà pronto a sguinzagliare veri e propri 007 per stanare di volta in volta chi non si atterrà alle nuove regole.