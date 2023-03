Stagione finita per Neymar, diagnosi tremenda dagli specialisti: la caviglia è messa male Già certo di non giocare contro il Bayern in Champions, Neymar dopo ulteriore esami medici ha scoperto di aver già finito la stagione. Il calciatore del PSG dovrà operarsi alla caviglia. Lo stop sarà lungo.

A cura di Alessio Morra

La stagione di Neymar è finita. L'annuncio lo ha dato il Paris Saint Germain, che già nei giorni scorsi aveva ufficializzato il suo forfait per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Bayern Monaco. L'attaccante brasiliano sarà costretto a operarsi. Il suo stop sarà di almeno tre mesi. Tornerà a disposizione per la prossima stagione.

Questo il comunicato del PSG: "Neymar Jr ha avuto diversi episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione contratta il 20 febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza. L'intervento verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ASPETAR Hospital di Doha. È previsto uno stop di 3-4 mesi".

La caviglia di Neymar è fragile, e lo è per davvero. Tanti gli infortuni subiti. Troppi i colpi rimediati in tutti questi anni di carriera. Lo scorso 19 febbraio aveva riportato l'ennesimo infortunio alla caviglia. Alla vigilia di PSG-Nantes il tecnico Galtier aveva detto che l'ex del Barcellona non sarebbe stato a disposizione all'Allianz Arena con il Bayern. Ora la notizia è ancora molto peggiore. Stagione finita.

Una stagione che all'apparenza non pare stata straordinaria per Neymar, che in realtà ha dato un grosso contributo al PSG, nonostante formi un trio d'attacco stellare con Messi e Mbappé. 18 gol in 29 partite in stagione (13 in Ligue 1, 2 in Champions). O'Ney è stato anche protagonista con il Brasile ai Mondiali. Segnò un gol meraviglioso nella partita dei quarti di finale poi persa ai calci di rigore contro la Croazia. Mondiali che sono stati il suo grande cruccio. Perché nemmeno questa volta è riuscito a portare la sua nazionale in finale.