L’infortunio di Neymar è serio, PSG in ansia: lesione ai legamenti della caviglia Il PSG trema per l’infortunio di Neymar. Gli esami strumentali al quale si è sottoposto il brasiliano hanno evidenziato una lesione ai legamenti della caviglia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Neymar era uscito in lacrime dal rettangolo verde nel corso della gara poi vinta incredibilmente in rimonta dal PSG in campionato contro il Lille. L'attaccante brasiliano nel corso del secondo tempo, ha subito un grave infortunio alla caviglia destra che era sembrato subito grave dal vivo. Le immagini hanno subito mostrato come il numero 10 dei parigini avesse subito una torsione innaturale che l'ha poi costretto al cambio. Inizialmente nessuno pensava che Neymar potesse recuperare in fretta ma nemmeno che il suo fosse un infortunio serio.

C'era infatti grande attesa per conoscere l'esito degli esami strumentali al quale si sarebbe sottoposto il giocatore. Galtier infatti ha l'obbligo di ribaltare l'1-0 subito dal suo PSG nell'andata degli ottavi di Champions League e l'assenza del brasiliano non è proprio un aspetto positivo per lui. Ebbene il PSG ha comunicato ufficialmente l'esito degli esami: "Nuovi esami effettuati oggi confermano una distorsione alla caviglia per Neymar Jr, con lesione ai legamenti. Un nuovo punto sarà fatto all'inizio della prossima settimana.

Il PSG ora è in ansia specie perché non sono stati resi noti i tempi di recupero. Il giocatore rischia di star fuori per diverso tempo compromettendo completamente la sua stagione. C'è il rischio serio che oltre a saltare il ritorno col Bayern tutta l'intera annata del brasiliano possa essere compromessa da questo infortunio. E pensare che un sospiro di sollievo l'ambiente parigino l'aveva tirato subito dopo il match col Lille quando a un primo controllo furono escluse fratture alla caviglia del brasiliano. Un ko che quindi non ci voleva e che può compromettere per intero la stagione del PSG.

Non è di certo un mistero che il club punti completamente alla Champions, che così come per il Manchester City, rappresenta una vera ossessione nonostante gli acquisti faraonici fatti negli ultimi anni. Sta di fatto che Neymar ha vissuto il secondo infortunio importante nel giro di pochi mesi dopo quanto accaduto in Qatar durante i Mondiali con quell'ennesimo stop forzato in infermeria sempre a causa di un infortunio alla caviglia. Il giocatore rischia di chiudere nel peggiore dei modi la sua stagione 2022/2023 iniziata con la delusione Mondiali prima di questo ennesimo ko.