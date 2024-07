Squadra abbandona la partita per un attacco di diarrea: la reazione delle avversarie è impietosa Le calciatrici dell’AS Dafra intossicate per aver consumato una salsa d’arachidi: alla fine del primo tempo, sofferenti e prese in giro, sono costrette a tornare negli spogliatoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Forti dolori alla pancia e un violento, improvviso attacco di diarrea hanno costretto la squadra dell'AS Dafra ad abbandonare il campo alla fine del primo tempo. È successo durante una partita di calcio femminile in Burkina Faso, tutto per colpa di qualcosa che avevano mangiato qualche ora prima dell'incontro: con ogni probabilità, a provocare malessere e dissenteria deve essere stata un salsa di arachidi consumata a pranzo. Quell'intingolo, secondo fonti che rimbalzano da un servizio della tv africana, ha causato nausea e poi il malore che s'è rivelato fatale.

Intossicazione alimentare provocata dalla salsa di arachidi

Un'intera formazione intossicata dal concentrato di quell'alimento è l'ipotesi più accreditata. Le immagini mostrano la sensazione di disagio che pervade le giocatrici: alcune si sdraiano e non riescono a rialzarsi per le fitte allo stomaco, altre restano sedute, altre ancora (quelle che stavano più male rispetto alle compagne) sono accompagnate nello spogliatoio perché da sole non ce la fanno a camminare.

Al direttore di gara non è rimasto altro da fare che prendere atto dell'accaduto e dichiarare finita lì la sfida: in quelle condizioni non c'era possibilità di proseguire e lo stesso risultato maturato alla fine della prima frazione aveva di fatto indirizzato l'esito (l'As Draffra era sotto di cinque reti e già dopo la prima mezz'ora la partita poteva considerarsi virtualmente chiusa).

Leggi anche Gli avversari chiedono una foto a Mourinho dopo la sconfitta: in Turchia è già una leggenda

La reazione impietosa della avversarie: deridono le giocatrici in difficoltà

L'AS Dafra ha provato a restare in campo ma nemmeno effettuando cambi sarebbe stato possibile farlo. Le calciatrici in grado di giocare ancora si contavano sulla punta delle dita. La sequenza video ne è la testimonianza diretta: si nota il portiere piegato in due che è inizialmente assistito dallo staff medico e poi trasportato nei pressi della panchina per ricevere le prime cure. Tutto inutile, si rialzerà solo per dirigersi nello spogliatoio. La stessa cosa faranno le compagne di squadra, che guadagneranno l'uscita lentamente e sofferenti.

Sui titoli di coda c'è ancora un'altra sequenza, questa volta l'attenzione cade sulla reazione delle avversarie. Impietose, deridono l'AS Dafra e si prendono gioco in maniera plateale della squadra messa ko dal mal di pancia: imitano l'andatura barcollante, si portano le mani sul ventre, agitano le braccia, indicano le giocatrici che alla spicciolata lasciano l'impianto.