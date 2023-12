Spunta un commento di Gomez sulla moglie di Messi: sarebbe il motivo dell’esclusione del Papu Un commento inopportuno del Papu Gomez sulla moglie di Leo Messi, Antonela Roccuzzo, sarebbe il motivo dell’esclusione del calciatore dalle convocazioni dell’Argentina negli ultimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In molti si erano stupiti dell'esclusione del Papu Gomez, campione del mondo con l'Argentina in Qatar, dal giro di convocazioni fatte da Scaloni nello scorso marzo e poi da quelle successive di giugno, per quattro amichevoli complessive, e ancora dall'elenco dei calciatori selezionati dopo l'estate per i match di qualificazioni mondiali. Il 35enne attaccante ex Atalanta è stato squalificato per doping ad ottobre, ma prima era disponibile, e tuttavia il Ct dell'Albiceleste non lo ha più chiamato dopo il trionfo mondiale.

Qualcuno aveva ipotizzato un veto dei veterani dello spogliatoio della Selección alla convocazione del Papu e nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che vedrebbe coinvolto in prima persona il capitano e leader assoluto dell'Argentina Leo Messi, che non avrebbe gradito un commento inopportuno su sua moglie Antonela Roccuzzo pronunciato da Gomez a caldo dopo una partita vinta, forse la semifinale contro l'Olanda.

Papu Gomez con la Coppa del Mondo vinta in Qatar, da allora non è stato più convocato dall'Argentina

Nel programma televisivo ‘A la Tarde', è stato raccontato cosa accadde nello spogliatoio argentino quel giorno nell'euforia della vittoria: "Non so esattamente in quale partita, se fosse dopo l'Olanda. Tutti sono contenti perché sono passati, tutti nello spogliatoio cominciano a cantare come dei matti. In quel momento cosa dice il Papu? Consegnami Antonela!".

Un commento che avrebbe infastidito non solo Messi, ma anche il resto dei compagni di squadra, al punto che Gomez sarebbe poi stato fatto fuori dall'Albiceleste in maniera drastica, espulso come un corpo ormai estraneo. Non solo il Papu non è più stato chiamato da Scaloni ben prima della sospensione per doping di due mesi fa, ma secondo quanto affermano in Argentina avrebbe rotto i rapporti con alcuni compagni di nazionale e qualcuno ha addirittura smesso di seguirlo sui social.

Ad ora non è arrivata alcuna smentita dai diretti interessati su questo retroscena, ma i social si sono schierati tutti dalla parte di Messi, biasimando il Papu per questa uscita nei confronti di Antonela, madre dei tre figli di Leo.