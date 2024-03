Sporting-Atalanta dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League L’Atalanta torna in campo in Europa League per l’andata degli ottavi di finale contro lo Sporting: le ultime notizie sulle due squadre e le scelte degli allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'Atalanta torna in campo in Europa League per l'andata degli ottavi di finale. Davanti si ritroverà ancora lo Sporting, avversario che ha già incontrato nella fase a gironi della competizione: negli ultimi due incroci i bergamaschi hanno chiuso con un pareggio e una vittoria, ma questa volta si tratta di una doppia sfida da dentro o fuori in cui non sono ammessi errori.

Gasperini non sta vivendo il suo miglior momento sulla panchina nerazzurra, dato che la squadra è reduce dalle due sconfitte consecutive contro Inter e Bologna ed è chiamata a rialzare la testa in Europa per sognare ancora di vivere un cammino lungo.

Partita: Sporting-Atalanta

Dove: Stadio José Alvalade, Lisbona

Orario: 18:45

Quando: mercoledì 6 marzo 2024

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, andata degli ottavi di finale

Dove vedere Sporting-Atalanta in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

La gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Sporting e Atalanta sarà visibile in diretta tv su DAZN. In contemporanea sarà trasmessa anche da Sky, su Sky Sport 251 e Sky Sport Uno (canale 201). Non sarà possibile invece vedere la partita in chiaro senza abbonamento.

Sporting-Atalanta, dove vederla in streaming

In alternativa si potrà seguire la partita anche in diretta streaming. Gli abbonati DAZN potranno scaricare l'app su smartphone, tablet e pc, oppure potranno accedere al sito web con le proprie credenziali. Chi ha invece un abbonamento a Sky avrà a disposizione l'app SkyGo. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Sporting-Atalanta

Per i portoghesi non ci sarà Adan, portiere titolare, out per infortunio e sostituito da Israel. La formazione di Amorim girerà ancora attorno a Hjulmand, mentre in avanti l'attacco sarà formato da Edwards, Goncalves e Gyokeres, il pericolo numero uno dello Sporting.

Pochi dubbi per Gasperini che avrà tutti a disposizione. Ci saranno tutti i titolarissimi per questa sfida, dove davanti l'Atalanta potrebbe presentarsi con Scamacca dal 1′, supportato da Koopmeiners e Pasalic.

Sporting CP (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Goncalves. Allenatore: Ruben Amorim

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini