Spezia-Cremonese finale playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale

Spezia-Cremonese è la partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B: si gioca allo stadio Picco oggi, domenica 1 giugno, alle ore 20:30. Dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime news sulle formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Spezia-Cremonese è la partita valida per la finale di ritorno dei playoff di Serie B in programma oggi domenica 1 giugno alle ore 20:30 allo stadio Picco di La Spezia. Dopo la gara d’andata, finita 0-0, la squadra di Luca D’Angelo e quella di Stroppa si affrontano per cercare la promozione in Serie A. Diretta TV e streaming esclusiva su DAZN.

Nel caso in cui il computo generale dei risultati dovesse essere in parità, la partita non proseguirebbe ai supplementari o nel recupero. Da regolamento ad essere promosso sarebbe lo Spezia, avendo concluso la regular season in Serie B in una posizione di classifica migliore di quella della Cremonese.

Partita: Spezia-Cremonese

Dove: stadio Picco, La Spezia

Quando: domenica 1 giugno 2025

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie B 2024-2025, finale di ritorno playoff

Dove vedere Spezia-Cremonese in diretta TV

Spezia-Cremonese, match di ritorno della finale playoff di Serie B, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Tutti gli utenti abbonati potranno seguire la sfida accedendo all’app DAZN disponibile sulle smart TV di ultima generazione, selezionando la finestra dedicata all’evento e godendosi la partita in diretta. In alternativa si potranno usare appositi dispositivi per adattare le TV tradizionali.

Spezia-Cremonese: dove vederla in diretta streaming

La partita tra le formazioni allenate da D’Angelo e Stroppa sarà visibile in diretta streaming tramite l’app di DAZN. Gli abbonati potranno collegarsi comodamente al sito ufficiale della piattaforma oppure utilizzare l’app, disponibile per il download su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Spezia-Cremonese, le probabili formazioni

Cremonese e Spezia dovrebbero affrontarsi con lo stesso modulo, 3-5-2. Stroppa si affida a Vazquez e Johnsen in attacco, supportati sulle fasce da Barbieri e Azzi, con Castagnetti a guidare il centrocampo. In difesa Folino, Ravanelli e Ceccherini davanti a Fulignati. D’Angelo risponde con Di Serio e Pio Esposito davanti, mentre a centrocampo Cassata e Nagy in mezzo, con Aurelio e Vignali sulle corsie. Le probabili formazioni:

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Kouda, Vignali; Di Serio, Pio Esposito. Allenatore: D’Angelo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. Allenatore: Stroppa.