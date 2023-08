Spari contro l’auto di Iago Falque: paura per il giocatore coinvolto in un tentativo di rapina Paura per Iago Falque in Colombia, in cui gioca il giocatore all’America de Cali. L’auto dello spagnolo è stata colpita da alcuni spari ma fortunatamente l’ex Juve, Roma, Torino, Genoa e Benevento non era presente.

A cura di Fabrizio Rinelli

Brutta disavventura per Iago Falque in Colombia. Il giocatore spagnolo che in Italia abbiamo conosciuto con le maglie di Juventus, Bari, Genoa, Roma, Torino e Benevento, oggi milita nell'America de Cali ed è stato vittima di un episodio a dir poco terribile. Un video mostrato sui social dalla polizia ha messo in evidenza la sua auto forata da alcuni proiettili. Spari contro la sua vettura hanno infatti gettato nel panico il giocatore il quale fortunatamente non era presente al momento della sparatoria.

Il club si è subito affrettato a spiegare quanto accaduto dopo le prime voci che si sono rincorse sulla vicenda. "Alle 19:00 di questo venerdì, nelle vicinanze del Cascajal Sports Center, si è verificato un evento in cui è stato coinvolto il veicolo del nostro giocatore, Iago Falque – si legge nel comunicato diramato dalla società colombiana – Precisiamo che il giocatore NON ERA PRESENTE al momento dei fatti. Le autorità sono in prima linea raccogliendo tutte le prove per chiarire i fatti e poterne dare una versione ufficiale all'opinione pubblica".

Secondo le prime versioni ufficiali in quel momento dunque il giocatore non era presente e per fortuna non ha assistito e né ha vissuto quanto accaduto. Non c'è stato nessun'altra persona presente in quel momento e fortunatamente dunque non è rimasto ferito nessuno. Non è ancora chiaro il motivo degli spari, probabilmente pare sia stato un tentativo di rapina finito male. L'auto pare fosse guidata da un altro uomo, che ha spiegato quanto accaduto come riportano i media locali nelle ultime ore: "Per fortuna non ero con Iago, stavo per fare il pieno (fare benzina) e mi hanno sparato", ha detto l'uomo che dice di non sapere se si sia trattato di un tentativo di rapina.

La società si è dunque affrettata a smentire qualsiasi tipo di coinvolgimento del giocatore nella vicenda e ovviamente spiegare come Iago Falque non fosse presente in quel momento. Da capire realmente cosa sia accaduto, se un tentativo di rapina o altro, ma il club in questo momento si è affrettato a spiegare il tutto mettendosi completamente a disposizione della società per sapere realmente cosa sia successo.