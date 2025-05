video suggerito

Sparatoria durante l’intervista di Coutinho: il calciatore prova ad andare avanti, poi lo stop Situazione surreale in Brasile durante l’intervista di Coutinho nel media-day del Vasco da Gama. Sparatoria nei pressi del centro d’allenamento. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Philippe Coutinho è stato protagonista di una situazione molto particolare. Durante l'ultima intervista con il Vasco da Gama, l'ex centrocampista dell'Inter ha dovuto fare i conti con i rumori di una sparatoria che si è verificata a pochi metri dal campo del club brasiliano. Visibilmente in difficoltà il classe 1992 che comunque è andato avanti davanti alle telecamere, provando a non far trapelare la paura.

Anche Coutinho, come i compagni Nuno Moreira e il portiere Léo Jardim sono stati protagonisti in occasione del media day del Vasco. Tutti si trovavano sul centro di allenamento Moacyr Barbosa come sempre, per una situazione di assoluta routine. E invece le cose non sono andate proprio per il meglio: mentre Cou parlava, facendo il punto sul momento della squadra, sul lavoro ecc, ecco che si sono sentiti chiaramente dei colpi di arma da fuoco.

Una scarica a più riprese che è stata sentita chiaramente dal giocatore. Quest'ultimo ha cercato di far finta di nulla, socchiudendo anche gli occhi per provare a restare concentrato sulla videocamere. Alla fine però la sua intervista è stata interrotta dal club, mentre in sottofondo si sono sentiti altri colpi. Si tratta di una situazione preoccupante, con tutta la zona che è oggetto di attenzione massima da parte delle forze dell'ordine.

Ad inizio settimana, il poliziotto José Antônio Lourenço, della Coordinadoria de Recursos Especiais (Core), forza d'élite della Polizia Civile, è stato ucciso durante un'operazione nella Cidade de Deus che si trova proprio a ridosso del centro di allenamento. Una situazione che sembra legata alle indagini su una fabbrica di ghiaccio non autorizzata a produrre e vendere il prodotto. Si sospettava che il ghiaccio contaminato venisse venduto a stabilimenti e messo in commercio. Da lì in poi si sono sentiti diversi scontri a fuoco. Una zona quella del campo di Allenamento Moacyr Barbosa, che negli ultimi anni è stata al centro di numerosi episodi di violenza.