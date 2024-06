video suggerito

Spalletti torna in campo dopo Croazia-Italia nello stadio deserto: restava un’ultima cosa da fare Il ct della Nazionale Luciano Spalletti torna sul campo da gioco molto dopo la fine della partita contro la Croazia per ringraziare i tifosi che hanno sostenuto l’Italia agli Europei, inviando baci al loro indirizzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella di ieri è stata una lunga serata per Spalletti. Il ct della Nazionale, dopo il termine di Italia-Croazia dove solo al 98′ grazie al gol di Mattia Zaccagni gli Azzurri sono riusciti ad agguantare il pareggio e l'accesso agli ottavi di finale, è rientrato negli spogliatoi per parlare con i propri giocatori e concedersi alleinterviste di rito. Ma prima di andare verso l'albergo, è tornato sul terreno di gioco per ringraziare i tifosi che hanno seguito la Nazionale in Germania.

Spalletti torna in campo a tarda notte

Su iniziativa del presidente della federazione Gabriele Gravina, Spalletti è tornato dopo il termine dell'incontro sul terreno del Leipzig Stadium per salutare i tifosi rimasti ad attenderlo. La maggior parte dello stadio si era svuotato, con i tanti tifosi croati che dopo la beffa subita hanno lasciato mestamente lo stadio. Ma buona parte dei tifosi della Nazionale è invece rimasta a festeggiare sugli spalti, dopo aver potuto tirare un sospiro di sollievo per la Nazionale che in extremis ha centrato l'obiettivo del passaggio del turno.

"Grazie! Grazie! Grazie! Grazie!" ha esclamato Spalletti rivolto verso i tifosi azzurri, battendo le mani e inviando baci nella loro direzione. Venerdì la Nazionale si trasferirà a Berlino in vista della sfida di sabato sera contro la Svizzera, dove servirà sicuramente una prestazione di livello superiore da parte degli Azzurri rispetto a quelle fornite contro Spagna e Croazia per poter proseguire il percorso negli Europei e difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Spalletti che avrà il suo bel da fare nel scegliere gli undici da mandare in campo contro i rossocrociati, dovendo rinunciare sicuramente a Calafiori, autore dell'assist che ha mandato in rete Zaccagni, che sarà costretto a saltare la partita per squalifica.