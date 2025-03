Thuram lascia il ritiro della Francia e torna a Milano: “dolori ricorrenti alla caviglia”

video suggerito

La Francia ha annunciato che Marcus Thuram non parteciperà alle due partite previste durante la sosta per le nazionali: l'attaccante era stato convocato da Didier Deschamps per i quarti di finale della Nations League contro la Croazia ma è stato rispedito a Milano a causa di un problema alla caviglia che lo tormenta da diverso tempo. Il CT lo aveva convocato nonostante l'acciacco fisico, visto anche il via libera dell'Inter, ma ha dovuto rinunciare a lui proprio il primo giorno di ritiro.

La lista dei francesi quindi si riduce a 23 giocatori e può contare su un attaccante in meno. Già alla vigilia delle convocazioni il nerazzurro era in dubbio proprio a causa del problema alla caviglia sinistra che aveva riscontrato per la prima volta un mese fa. Da allora non è mai totalmente passato e per questo la nazionale ha deciso di tenerlo a riposo.

Thuram torna a casa, non giocherà con la Francia

Attraverso un comunicato ufficiale la nazionale francese ha annunciato che Thuram è stato rispedito a casa. Oggi tutti i giocatori si sono incontrati al centro sportivo di Clairefontaine per dare il via al raduno prima delle due partite di Nations League con la Croazia: in palio c'è l'accesso alle semifinali e per questo Deschamps ha convocato tutti i migliori, compreso l'attaccante nerazzurro che però era in dubbio fin dall'inizio.

La Francia ha annunciato che il giocatore ha alzato bandiera bianca dopo "essere stato visitato dal dottor Franck Le Gall prima di essere sottoposto ad accertamenti" che hanno confermato che "soffre di dolori ricorrenti alla caviglia sinistra". Sono gli stessi problemi che ha riscontrato anche all'Inter nelle ultime settimane e che lo avevano messo tra i giocatori in dubbio per le convocazioni. Il CT ha voluto valutarlo comunque, ma ha deciso di rimandarlo a casa al primo giorno di ritiro.