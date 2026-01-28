Spalletti toglie Del Piero dall’imbarazzo dopo Monaco-Juve: “La partita non ha dato spunti per parlare”

Luciano Spalletti con una sola frase rende l’idea di come la partita della Juventus col Monaco non sia stata del tutto esaltante. E toglie Del Piero da una sorta di imbarazzo: “Non è che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare”.

La Juventus non va oltre uno 0-0 senza emozioni in casa del Monaco nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League. Poche le occasioni da gol degne di nota da entrambe le parti ma il pari basta a monegaschi e bianconeri per prendersi i playoff per gli ottavi. Luciano Spalletti al termine della partita si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare in diretta proprio di ciò che è avvenuto in campo. Di fatto pochissimo. E così il tecnico ha iniziato a parlare delle rotazioni e della soddisfazione di quanto visto sul terreno di gioco:

"Le sostituzioni erano in funzione di dare una chance a chi aveva giocato meno – spiega -. Noi dovevamo fare come ci eravamo abituati negli ultimi periodi, davanti però avevamo una squadra che riconquistata palla ti ti portano a correre e ribaltare di continuo il campo". Difficoltà che dunque la Juventus ha arginato però con un ottimo piazzamento difensivo ma senza riuscire poi a ribaltare l'azione trasformandola da difensiva a offensiva. Ecco, questo è poco altro è emerso dall'analisi e per questo da studio quando era il turno di Del Piero, chiamato a porre una domanda a Spalletti, c'è stato una sorta di imbarazzo generale: "Che dire, buona serata, bravo". Del Piero se ne esce con una battuta, ridendo, e così Spalletti interviene.

Un momento della partita tra Monaco e Juventus.

"Lo salutiamo così allora con questo sorriso" chiosa la conduttrice, Federica Masolin, provando magari a esortare anche qualcuno a fare qualche altra domanda. E così è proprio l'allenatore della Juventus a togliere tutti da quella sorta di imbarazzo prendendo la parola da solo: "Siamo andati piano stasera, sotto il livello, per cui non è che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare – ammette l'allenatore che ha capito benissimo il momento e aggiunge -. Probabilmente in fase difensiva abbiamo sbrogliato qualche fase pericolosa sui loro ribaltamenti mentre da metà campo in su dovevamo avere più qualità".

A questo punto però a Spalletti chiedono del prossimo avversario della Juventus ai playoff, che potrebbe anche essere il Galatasaray di Osimhen, suo ex pupillo al Napoli. Il tecnico bianconero però non si scompone: "Vanno affrontati tutti, anche il cliente di stasera (in riferimento alla punta del Monaco ndr) non era tanto lentino, è uno che quando strappa riesce a fare 100 metri in 11 secondi. Per questo motivo è una cosa che va affrontata e bisogna usare quella consapevolezza di poter determinare quello che abbiamo davanti".