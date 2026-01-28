Champions League
video suggerito
video suggerito

Spalletti toglie Del Piero dall’imbarazzo dopo Monaco-Juve: “La partita non ha dato spunti per parlare”

Luciano Spalletti con una sola frase rende l’idea di come la partita della Juventus col Monaco non sia stata del tutto esaltante. E toglie Del Piero da una sorta di imbarazzo: “Non è che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
4 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus non va oltre uno 0-0 senza emozioni in casa del Monaco nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League. Poche le occasioni da gol degne di nota da entrambe le parti ma il pari basta a monegaschi e bianconeri per prendersi i playoff per gli ottavi. Luciano Spalletti al termine della partita si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare in diretta proprio di ciò che è avvenuto in campo. Di fatto pochissimo. E così il tecnico ha iniziato a parlare delle rotazioni e della soddisfazione di quanto visto sul terreno di gioco:

"Le sostituzioni erano in funzione di dare una chance a chi aveva giocato meno – spiega -. Noi dovevamo fare come ci eravamo abituati negli ultimi periodi, davanti però avevamo una squadra che riconquistata palla ti ti portano a correre e ribaltare di continuo il campo". Difficoltà che dunque la Juventus ha arginato però con un ottimo piazzamento difensivo ma senza riuscire poi a ribaltare l'azione trasformandola da difensiva a offensiva. Ecco, questo è poco altro è emerso dall'analisi e per questo da studio quando era il turno di Del Piero, chiamato a porre una domanda a Spalletti, c'è stato una sorta di imbarazzo generale: "Che dire, buona serata, bravo". Del Piero se ne esce con una battuta, ridendo, e così Spalletti interviene.

Un momento della partita tra Monaco e Juventus.
Un momento della partita tra Monaco e Juventus.

"Lo salutiamo così allora con questo sorriso" chiosa la conduttrice, Federica Masolin, provando magari a esortare anche qualcuno a fare qualche altra domanda. E così è proprio l'allenatore della Juventus a togliere tutti da quella sorta di imbarazzo prendendo la parola da solo: "Siamo andati piano stasera, sotto il livello, per cui non è che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare – ammette l'allenatore che ha capito benissimo il momento e aggiunge -. Probabilmente in fase difensiva abbiamo sbrogliato qualche fase pericolosa sui loro ribaltamenti mentre da metà campo in su dovevamo avere più qualità".

Leggi anche
La risposta di Spalletti a Conte: pubblica un video su Instagram. Il resto lo aggiunge in conferenza

A questo punto però a Spalletti chiedono del prossimo avversario della Juventus ai playoff, che potrebbe anche essere il Galatasaray di Osimhen, suo ex pupillo al Napoli. Il tecnico bianconero però non si scompone: "Vanno affrontati tutti, anche il cliente di stasera (in riferimento alla punta del Monaco ndr) non era tanto lentino, è uno che quando strappa riesce a fare 100 metri in 11 secondi. Per questo motivo è una cosa che va affrontata e bisogna usare quella consapevolezza di poter determinare quello che abbiamo davanti".

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
4 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Il Napoli perde con il Chelsea ed è eliminato. Inter, Juventus e Atalanta giocheranno i playoff
Il Napoli è fuori dalla Champions League, il Chelsea passa al Maradona (3-2): Conte finisce 30° in Champions
Nessuna squadra italiana agli ottavi di Champions League: Inter, decima, Juventus e Atalanta finiscono agli spareggi
Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League a Nyon: le date degli spareggi nel mese di febbraio
Il tabellone della Champions League, gli incroci agli ottavi e i playoff: le possibili avversarie delle squadre italiane
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views