Spalletti non ha dubbi sui rigori di Juve-Cremonese: “Nessuno dei due lo era, li ho rivisti entrambi”

Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria per 5-0 della Juventus contro la Cremonese e ha espresso il suo punto di vista sui rigori fischiati nel corso della gara dello Stadium.

Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria della Juventus contro la Cremonese con un roboante 5-0 e ha parlato ai microfoni di Sky anche dei due rigori assegnati dall'arbitro Lapenna, uno ai bianconeri e uno ai grigiorossi (poi revocato): "Rigori? Nessuno dei due per quello che è il mio pensiero. Li ho rivisti entrambi. Locatelli arriva in contrasto, prende il pallone e poi ritrae il piede".

Nel corso della prima frazione di gioco l'arbitro ha fischiato due penalty: il primo alla Cremo che poi è stato revocato, perché Locatelli ha preso la palla; e poi uno ai bianconeri per un tocco di mano di Baschirotto.

Spalletti: "Abbiamo giocato una buona partita"

Sulla prestazione della squadra bianconera, l'allenatore di Certaldo ha affermato: "In un lavoro come il nostro non sai mai quello che può venire fuori, ci sono sempre sorprese, si fanno ragionamenti e valutazioni ma poi c’è il campo. Abbiamo giocato una buona partita contro un avversario che sa qual è il mestiere che deve fare una squadra come la Cremonese, il suo allenatore conosce come le sue squadre la categoria, poi con un po’ di fortuna la partita ha preso una certa piega. È stata una giornata in cui abbiamo dato seguito".

Il tecnico ha parlato anche del big match tra Inter e Napoli disputatosi ieri sera: “Ho guardato la partita, hanno fatto vedere un livello top di calcio, hanno giocato a viso aperto, con 2 allenatori che sanno quello che fanno. Noi dobbiamo ancora crescere, dobbiamo fare uno step. Però vedo molta disponibilità”.

Spalletti e il suo futuro: "Sono l’unico che non ha bisogno di avere contratti"

Riguardo al suo futuro e alla gestione della squadra, Spalletti ha aggiunto: “Sono l’unico che non ha bisogno di avere contratti perché in tanto se poi dovessi ricominciare spero di trovare una squadra, abbiamo fatto questi discorsi con chiarezza con l’AD, a me interessa vedere giocatori che ti seguono e che ti trasmettono le stesse emozioni che avevo da giovane".