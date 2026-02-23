Spalletti ha parlato alla Juve davanti a Comolli, Chiellini e Modesto: fa mea culpa e manda un messaggio

Manca poco per rivedere in campo la Juventus, in questo caso in Champions nel ritorno dei playoff contro il Galatasaray. La partita è quella che già dal fischio iniziale sembra proibitiva. Recuperare il 5-2 subito all'andata contro i turchi somiglia infatti tutto a un'impresa. Segnare tre gol per arrivare quantomeno ai tempi supplementari e rigori per poi sperare nella sorta. Insomma, niente sarà semplice per i bianconeri che arrivano a questa partita proprio dopo la sconfitta di Istanbul e anche le due consecutive contro Inter e Como.

Secondo quanto scrive Tuttosport è stato necessario un discorso di Luciano Spalletti alla squadra per far riprendere a tutti consapevolezza dei propri mezzi. Un'assunzione di responsabilità che però lui in primis si è voluto prendere facendo mea culpa. Spalletti avrebbe spiegato alla squadra di non aver capito il difficile momento emotivo vissuto dai calciatori dopo il ko dell'Inter arrivato tra mille polemiche e tensioni durante e dopo la partita. Il ko col Gala ha mostrato forse proprio questo e anche quello col Como. Per questo Spalletti ha spiegato poi: "Vi state giocando la Juve":

Spalletti con Yildiz.

Un messaggio chiaro, forte, ricco di significato e che fa capire ulteriormente quanto l'allenatore voglia inculcare nella testa dei giocatori quel dna vincente che ha caratterizzato la storia della Juventus. Non hanno parlato né Comolli, né Chiellini e né Modesto che sono rimasti ad ascoltare Spalletti dando a lui il compito di inviare un messaggio chiaro e preciso alla squadra. L'allenatore bianconero sa che la partita è difficile ma si aspetta, soprattutto dagli uomini più rappresentativi, quel qualcosa in più che sa di poter ottenere.

Uomini chiave come Yildiz, Locatelli, Conceicao, ma anche gli stessi Cambiaso senza dimenticare Di Gregorio. Giocatori che sono in calo nelle ultime uscite e dovranno essere chiamati a una prova di forza importante per uscire tutti insieme da questo momento. Spalletti sa che centrare l'impresa col Gala potrebbe significare iniziare una nuova stagione con l'energia necessaria che servirà alla squadra per affrontare la parte calda della stagione, quella che conta di più. Ma in primis deve essere lui a dare l'esempio, così come ha fatto in questo caso.