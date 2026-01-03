Serie A
Spalletti furioso sul rigore sbagliato: “Mi ripetete tutti sempre la stessa cosa, ora anche basta”

Luciano Spalletti ha perso la pazienza davanti all’ennesima domanda sul rigore fallito da David e che è costato la vittoria alla Juventus: “Mi ripetete tutti la stessa cosa. Sono cose da campo, momenti difficili da commentare e basta: bravo chi ha preso la palla e ha mostrato personalità”
A cura di Alessio Pediglieri
Luciano Spalletti ha dovuto compiere il classico giro di interviste post gara a caldo, tra televisioni e radio e alla fine la pazienza, già poca di fronte al finale di Juventus-Lecce è venuta meno di fronte all'ennesima domanda che riguardava il rigore sbagliato da David che è costato di fatto il successo ai bianconeri. Così, ai microfoni di RadioRai, il tecnico bianconero è esploso: "Tutti mi state facendo la stessa domanda, ora anche basta. In campo hanno deciso così: chi si è preso la palla per tirare ha mostrato personalità. Chi l'ha ceduta forse non ne aveva abbasta, ma sono cose da campo, del momento".

Spalletti perde la pazienza: "Sempre la stessa domanda, anche basta. Bravo chi ha tirato"

Amarezza e fastidio: Luciano Spalletti si mostra scuro in volto, perché il pareggio interno contro il Lecce è difficilmente digeribile. Soprattutto a caldo, con ancora negli occhi gli errori commessi dai propri giocatori che hanno condizionato il risultato finale: "Il rigore? Mi ridite tutti la stessa cosa ovunque vada: hanno deciso così, in campo e basta. Chi lo batte fa vedere che ha personalità di batterlo. Chi lo cede forse non ne aveva proprio tanta. Bravo David che ha preso il pallone e ha tirato, anche se ha fatto la scelta tecnica sbagliata: avrebbe voluto tirare centrale col cucchiaio ma alla fine gli è riuscita male. Ma basta: hanno deciso così in campo e bisogna prenderla per quella che è, sono cose da campo, momenti in cui è difficile e complicato entrarci e commentare"

L'arbitro Collu ha sbagliato l'annuncio sul rigore di David: perché la sua interpretazione è errata

Spalletti su Juve-Lecce: "Le cose a volte non vanno come si vuole, come nella vita"

Uno sfogo dovuto, di fronte alla frustrazione di sapere di aver perso un'occasione d'oro per dare continuità di risultati e restare attaccato al cordone delle prime in classifica. Tanto più che per Spalletti la prestazione della squadra c'è stata: "Sono dispiaciutissimo  perché la squadra ha fatto una buona prestazione, poi sono subentrate cose che sappiamo… Anche nella vita ci sono momenti che non vanno come vorremmo e così allora succede che bisogna prendersi quello che ti ritrovi. In questo caso, il risultato che arriva" ha spiegato ancora a RadioRai.

Spalletti salva la Juventus malgrado gli errori: "Abbiamo fatto una buona partita"

L'analisi della partita di Luciano Spalletti salva la Juventus, al di là del risultato, malgrado i troppi errori tecnici avvenuti che ne hanno condizionato la mancata vittoria: "Quando siamo dentro l’area di rigore, dobbiamo prevedere dove passa la palla, non rincorrerla dopo che è passata. Non siamo riusciti a ricavarci degli spazi, senza mai trovare l’uomo che riuscisse a correggere l'azione verso la porta. Poi, per il resto, abbiamo fatto una buona partita, ma il risultato fa sempre tutta la differenza. E alla fine l’abbiamo pareggiata, non l’abbiamo vinta".

0 CONDIVISIONI
