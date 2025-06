Spalletti esonerato, Ilary Blasi pubblica un video: balla e ride sulle note di ‘Piccolo uomo’ Ilary Blasi ha pubblicato un video su Instagram in cui esprime tutta la sua gioia per l’esonero di Luciano Spalletti da CT dell’Italia: l’ex moglie di Francesco Totti balla sulle note di ‘Piccolo uomo’, con tanto di faccine che ridono a crepapelle. La Blasi lo aveva chiamato così nel 2016, poi c’era stata la risposta di Spalletti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Ilary Blasi ha aspettato tre giorni dall'esonero di Luciano Spalletti da CT dell'Italia, poi si è alzata dalla riva del fiume dov'era seduta, ha preso il telefonino e ha caricato un video su Instagram in cui esprime chiaramente il suo stato d'animo per la vicenda sportiva e umana del 66enne tecnico toscano, apparso molto provato in questi ultimi giorni dopo il fallimento della sua esperienza sulla panchina azzurra. La 44enne showgirl romana si è fatta filmare mentre di spalle balla sulle note di ‘Piccolo uomo', il capolavoro inciso da Mia Martini nel 1972. A testimonianza della incontenibile felicità che la pervade in quel momento, la Blasi aggiunge al video cinque faccine che ridono a crepapelle.

La storia di Ilary Blasi sulle note di ‘Piccolo uomo' di Mia Martini: festeggia l'esonero da CT di Spalletti

Perché il video sulle note di ‘Piccolo uomo' pubblicato da Ilary Blasi è riferito a Luciano Spalletti

Il riferimento a Spalletti, e la conseguente gioia per l'altrui disgrazia, è reso evidente proprio dalla scelta del brano in questione, che richiama la prima definizione che di lui fece Ilary nel settembre del 2016, ovvero all'inizio di quella che sarebbe stata l'ultima stagione da calciatore della Roma del suo allora marito Francesco Totti, confinato definitivamente in panchina da Luciano dopo che l'anno prima stato messo addirittura fuori squadra in seguito a un'intervista in cui aveva espresso pubblicamente la sua frustrazione per il poco spazio datogli in campo dal tecnico.

"Le scelte calcistiche sono opinabili ma non si discutono, però forse avrei qualcosa da ridire a livello umano sulla persona. Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento e Spalletti è stato un uomo piccolo", disse in un'intervista la Blasi.

Francesco Totti con Ilary Blasi nel 2021: il loro matrimonio era agli sgoccioli

La risposta di Spalletti a Ilary nel 2016: "Ho comprato un piccolo pensiero per lei"

Era il 26 settembre, il giorno dopo Totti compì 40 anni e a tempo di record Luciano le mandò una risposta tra il velenoso e l'ironico in un video pubblicato dalla Roma per la ricorrenza. Prima Spalletti fece gli auguri a Francesco, poi aggiunse una postilla (con regalo) per Ilary: "Siccome è la tua festa, ma io volevo pensare anche alla tua splendida signora, ho comprato un piccolo pensiero anche per lei. È un vecchissimo pezzo di Mia Martini, ‘Piccolo uomo', un grandissimo successo al quale ero molto attaccato. Lei me lo ha ricordato e mi ha dato una grandissima gioia".

Il passaggio dedicato all'ex moglie di Totti nella biografia di Spalletti

La vicenda non sarebbe finita lì, perché a distanza di 9 anni da allora, lo scorso 6 maggio, è uscita la biografia di Spalletti ("Il paradiso esiste… ma quanta fatica"), in cui il tecnico di Certaldo ha dedicato un passaggio non esattamente al miele a Ilary, definita una "piccola donna": "Francesco per me sarà sempre come un figlio, allo stesso tempo la sua ex moglie non sarà mai per me come una nuora. Quando lei mi offese gratuitamente presi ancora più consapevolezza di quanto fossi un uomo fortunato ad avere al mio fianco una compagna molto intelligente, che mai mi ha messo in imbarazzo intromettendosi con così tanta arroganza e maleducazione nel mio lavoro. Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale – immagino – si sarà pentita".

E invece no, che non si è pentita Ilary Blasi, al punto da ribadire il concetto anche oggi, maramaldeggiando su Spalletti esonerato, con tanto di coreografia gaudente sulle note del medesimo pezzo di Mia Martini, ‘Piccolo uomo'. Chissà se Spalletti apprezzerà ancora come fece la prima volta…

