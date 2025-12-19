Spalletti e la verità su David escluso dalle cene Juve: “Mette il formaggio su pasta e vongole”

Alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico della Juve ha provato a sgonfiare quel che in questi giorni s’è preso la scena nel corredo accessorio di voci e indiscrezioni: ossia che l’ex Lille è ai margini del gruppo.

Luciano Spalletti liquida con una battuta l'argomento ma il chiacchiericcio che c'è stato negli ultimi giorni su David e il difficile ambientamento coi compagni di squadra ha fatto capolino anche durante la conferenza stampa prima di Roma-Juventus. "Il mancato invito a cena? È giusto… lui mette il parmigiano sulla pasta con le vongole", è la frase pronunciata dal tecnico per trasformare il brusio sul giocatore in risate e spazzare via il gossip più tossico. Il fatto stesso che l'allenatore non si sottragga alla questione ma, anzi, decida di affrontarla con un intervento ironico è la riprova che qualcosa, forse, sotto sotto c'è.

E dopo le rassicurazioni di Gatti sui rapporti con l'ex Lille, il sarcasmo dell'allenatore quasi sembra avere l'effetto opposto rispetto alle migliori intenzioni: ovvero, ribadire che l'attaccante non abbia legato (ancora) con i "senatori" all'interno dello spogliatoio. In buona sostanza, non sarebbe scoccata la scintilla con gli uomini della vecchia guardia.

Spalletti e l'ironia sulle curiose abitudini a cena di David

Il tecnico della Juve ha provato a sgonfiare quel che in questi giorni s'è preso la scena nel corredo accessorio di voci e indiscrezioni: ossia che l'ex Lille in qualche modo è ai margini del gruppo. E così dopo le immagini condivise sui sui social di Locatelli e Perin insieme a David (una chiara risposta al mormorio sulla presunta difficoltà a inserirsi in gruppo), la sortita di Spalletti è servita a stemperare lo strano clima che s'è creato intorno al calciatore: "Hanno fatto bene se hanno deciso di non portarlo a cena…" è la prima parte della frase che un po' ha lasciato interdetti e ha fatto da prologo al tono scherzoso successivo. "La prima volta che l'hanno invitato ha grattato il parmigiano sulla pasta alla vongole per questo non lo hanno invitato più".

La storia social di Gatti per smentire il chiacchiericcio sul calciatore

Il difensore della Juventus non ha mancato di far sentire anche la propria voce per dare maggiore forza al messaggio filtrato da alcuni compagni. Gatti con una stories su Instagram ha chiarito il concetto: "Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione inconcepibile" ovvero che le voci e le notizie circolate sul neo attaccante sono "totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato. Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L'unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore".