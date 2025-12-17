Perché Perin e Locatelli hanno pubblicato foto con David dopo le voci sullo spogliatoio della Juve

Jonhatan David isolato dallo spogliatoio della Juventus e Thuram in partenza verso l'Inter nell'ambito di un possibile scambio con Frattesi. I rumors e i chiacchiericci sui social parlavano di questa situazione riguardante due giocatori chiave dei bianconeri. L'attaccante canadese, arrivato come il titolare indiscusso di questa Juventus in estate prima di scivolare in panchina poiché sorpassato da Vlahovic nelle gerarchie di Tudor ma anche di Spalletti, in parte, sembrava dovesse partire subito a gennaio.

Addirittura si raccontava di un David anche escluso dalle cene di squadre e dunque non ben voluto dal gruppo. Insomma, voci che la Juventus di fatto non può spegnere e per questo ci ha pensato in queste ore Mattia Perin, veterano e uomo spogliatoio, a metterci una pezza per mettere a tacere ogni tentativo di speculazione sui propri compagni di squadra. Il portiere bianconero di fatto nel pomeriggio ha pubblicato uno scatto molto significativo proprio con David e Thuram sorridente scrivendo: "My Bros". Come Perin anche capitan Locatelli ha pubblicato uno scatto proprio con David.

Locatelli con David.

Ma cosa sta succedendo? Evidentemente queste voci sono arrivate anche all'interno dello spogliatoio – e non è chiaro se ci fosse un fondo di verità sulla vicenda o si sia esagerato – che ha subito provveduto a smentire a suo modo tutto pubblicando proprio delle foto con lo stesso David. Due giocatori simbolo come Perin e Locatelli dunque si sono affrettati a smentire in qualche modo. Il centrocampista ha mandato online una foto con un sorridente David taggandolo nella Instagram Stories con delle emoji di cuori a corredo del messaggio.

La storia di Perin.

Insomma, un modo originale per spegnere delle voci che evidentemente, nonostante tutto, stavano destabilizzando lo spogliatoio e riportare tutto alla normalità. Un diktat evidentemente arrivato anche dallo stesso Spalletti che mai come in questo momento non vuole alcuna distrazione in una squadra che si sta lentamente ritrovando, costruendo un'identità chiara e la vittoria di Bologna mette in evidenza proprio questo. Adesso c'è la Roma e c'è bisogno di lasciare tranquillo l'ambiente mettendo fuori ogni altro tipo di discorso.