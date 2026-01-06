Spalletti e il gruppo Juve: “Abbiamo fatto scudo su David, me lo aspettavo. Stasera parmigiano e vongole”

La Juventus scaccia subito i fantasmi visti contro il Lecce e da Reggio Emilia ritorna con un successo più che rotondo e la certezza di averlo conquistato attraverso il gioco. Un 3-0 che porta anche la firma "pesante" di Jonathan David fino a qualche ora prima della sfida al Sassuolo la pietra dello scandalo bianconero e al 90′ l'MVP di serata con tanto di gol e assist, conditi da un abbraccio collettivo da parte dei compagni e di Luciano Spalletti. Il tecnico ha voluto sottolineare il gruppo sempre più compatto, in grado di rialzare la testa alla prima occasione: "Gli abbiamo fatto da scudo, mi sarei meravigliato del contrario. Ma dobbiamo ancora migliorare".

Spalletti e lo scudo su David: "Mi sarei sorpreso del contrario… stasera parmigiano e vongole"

Jonathan David è di nuovo sulle bocche di tutti, tifosi, cronisti, giocatori. Ma non per un incredibile errore dal dischetto, bensì da una prova finalmente da campione, con cui ha trascinato la Juventus al successo esterno contro il Sassuolo: "C’è stata una precisa presa di posizione da parte di tutti. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo dopo tutto quello che è successo e gli abbiamo fatto da scudo" ha precisato Spalletti parlando del suo giocatore. "Lui ha risposto facendo una grande prestazione ed era il momento di fargli sentire tutti gli amici che ha dentro lo spogliatoio: quando sei dentro è diverso che vedere da fuori. E stasera si festeggia con vongole e parmigiano…"

Spalletti soddisfatto, con riserva: "Grandi prestazioni ma ci addormentiamo ancora"

Poi l'analisi di una vittoria che conferma la crescita collettiva di una squadra che pian piano sta ritrovando certezze perse lungo il cammino: "Quello che ha fatto la differenza questa sera contro il Sassuolo è stato comandare il gioco, perché quando recuperavano la palla non avevano l’atteggiamento di poterti fare male. Bravi noi". Soddisfazione che non toglie il realismo e una critica: "Le ultime due sono state due grandi prestazioni ma passiamo dei momenti in cui non riusciamo ad essere sopra la sufficienza come atteggiamento" ha spiegato Spalletti: "Quando si veste questa maglia bisogna andare sempre oltre, invece ci sono dei momenti in cui non si comprendono bene certe cose e dobbiamo migliorare. In fretta".