Spalletti dà una lezione di calcio ai giornalisti: si presenta con un foglio, è disegnato tutto lì Spalletti si presenta in conferenza stampa con un grafico per spiegare la sua filosofia: “30% divertimento, 30% fatica e il 40% di palloni persi e recuperati”

A cura di Ada Cotugno

Le conferenze di Luciano Spalletti non sono mai banali, neanche da quando siede sulla panchina dell'Italia. Il commissario tecnico della Nazionale si prepara per affrontare Malta e Inghilterra, avversarie nel girone di qualificazione per Euro 2024, con nuovi elementi aggiunti alla sua rosa e uno slogan inedito.

Se durante la conferenza stampa non sono mancate alcune frecciatine, come quella rivolta a Maurizio Sarri, c'è stato tempo anche per parlare della sua filosofia di calcio, una visione espressa attraverso l'uso di un grafico. E così Spalletti, seduto davanti al suo microfono, ha tirato fuori un foglio sul quale era disegnato un aerogramma che sintetizzava il suo diktat.

E così l'allenatore si è messo a spiegare come si compone una sua partita: "30% divertimento, 30% fatica e resta il 40% che è perdita di palloni banali e riconquista veloce di quella palla che hai perso. Quel 40% si gioca su quanti palloni perdi, quanti ne conquisti e riconquisti. E poi, in base a come fai questo, a quanti pochi ne perdi, a quanti molti ne riconquisti, c'è più fatica o più divertimento. Perdita o riconquista di palla è la classica rottura di c******i".

Poche e semplici regole impartite a tutta la sua squadra, arricchita da nuovi elementi con le ultime convocazioni per questa finestra di impegni internazionali, e spiegate ai giornalisti in sala stampa quasi come se fosse un professore durante una normale lezione.

Senza lo scocciante lavoro del recupero dei palloni la sua Italia non può arrivare da nessuna parte: il corso di Spalletti si è aperto con il pareggio in Macedonia del Nord e la vittoria in casa contro l'Ucraina e adesso ad attenderlo ci sarà la sfida poco impegnativa con Malta e il grande testa a testa contro l'Inghilterra, nel remake della finale dell'ultimo Europeo. E i suoi giocatori hanno già assorbito tutte le direttive impartite nelle stanze di Coverciano.