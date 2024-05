video suggerito

Spalletti attaccato per i convocati dell’Italia agli Europei: “Inspiegabile, non ha scelto da solo” Le convocazioni dell’Italia di Luciano Spalletti per gli Europei 2024 fanno ancora discutere. Dopo Locatelli e Gaetano per il Ct arriva il duro attacco di Enzo Raiola, agente di Bonaventura, l’altro escluso dalla spedizione azzurra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Le convocazioni dell'Italia di Luciano Spalletti per gli Europei 2024 hanno lasciato più di qualche malumore. Diversi calciatori esclusi, da Locatelli a Gaetano passando per Giacomo Bonaventura, non hanno preso benissimo questo taglio da parte del Ct. Nello specifico il fantasista della Fiorentina, attraverso il proprio agente, Enzo Raiola, sembra esserci rimasto davvero male. Attraverso un'intervista rilasciata a Tuttosport il procuratore di ‘Jack' ha reso nota la reazione del suo assistito che di certo non si aspettava di essere tra gli esclusi.

"Una doccia gelata per l’annata di Jack e i risultati ottenuti dalla Fiorentina – ha spiegato – Ha fatto bene a livello personale, alle spalle ha una grande carriera, si è ripetuto con otto reti in stagione e tra poco disputerà un’altra finale europea". Raiola cerca di capire le ragioni che hanno spinto Spalletti a fare questa scelta: "È inspiegabile che Jack non faccia parte della spedizione azzurra – continua sferrando l'attacco al Ct -. Sono convinto che la decisione di non convocarlo non sia tutta e solo frutto della volontà di Spalletti".

Bonaventura con Locatelli e Berardi: nessuno dei tre giocherà gli Europei con l'Italia.

La reazione di Bonaventura dopo l'esclusione di Spalletti dai convocati per EURO2024

Raiola fa dunque una sua riflessione personale sulle convocazioni dell'Italia ma non è chiaro quale sia la sua allusione: "Non riesco a decifrarla. Secondo me l’esperienza di Bonaventura sarebbe stata importante, come le sue qualità – ha detto ancora – Reputo il ct una persona di livello, sono però convinto che la decisione di non convocarlo non sia tutta e solo frutto della sua unica volontà. Magari sbaglio, ma resta un mio pensiero". Raiola non va oltre ma si limita a pronunciare queste frase che destano comunque enorme scalpore.

Bonaventura davanti a Spalletti durante il raduno di marzo 2024.

"Non voglio entrare nel merito, resta una mia idea – aggiunge -. Però conoscendo l’umanità di Spalletti e il grande allenatore che è, mi sembra proprio strana questa non convocazione di Bonaventura. Poi non voglio menzionare altre situazioni e chi sia stato chiamato al suo posto".

Spalletti aveva comunque tanta considerazione di Bonaventura: "Jack per questo si aspettava di andarci all’Europeo. Gli è stato tolto un sogno, il ragazzo ci è rimasto male". Uno stato d'animo che lo stesso Bonavenura ha palesato a Raiola: "Era esterrefatto. Poi lui è un ragazzo talmente intelligente e capace che ha già disputato una grande partita con la Fiorentina contro il Cagliari – conclude – Ha dimostrato di essere un campione, azzerando in quei 90’ la grande delusione subita".