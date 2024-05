video suggerito

Gaetano non convocato per l’Italia ci resta male: manda un messaggio a Spalletti, è in napoletano Gianluca Gaetano ha postato un messaggio sui social dopo la sua esclusione dai convocati di Spalletti. Una poesia in napoletano dal titolo “La coscienza” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sono diversi i giocatori che sono rimasti delusi nel leggere la lista dei pre-convocati dell'Italia per gli Europei. Luciano Spalletti è stato costretto a fare delle scelte, e non sono mancate reazioni immediate come quella di Locatelli. Anche Gianluca Gaetano ha postato un messaggio che sembra fare riferimento proprio all'esclusione del commissario tecnico.

Il messaggio di Gaetano dopo l'esclusione dai convocati di Spalletti

Il centrocampista di proprietà del Napoli reduce da una seconda parte di stagione importante al Cagliari, ha postato nelle sue storie di Instagram una poesia dal titolo "La coscienza", in vernacolo. Il testo recita: "La coscienza è quella vocina che, specie di notte, non ti fa dormire e non ti lascia. È come un cane che abbaia, abbaia sempre. Ahi voglia a dire “Stai zitto!!”. Se hai fatto una cattiveria ci sta chi te lo ricorda".

Gaetano sembra essere rammaricato per la mancata chance concessagli da Luciano Spalletti, soprattutto dopo il peso specifico nella salvezza della squadra sarda, con 4 gol in 11 apparizioni. Pur non essendo mai stato convocato nella Nazionale maggiore, il centrocampista che ha accumulato presente in tutte le rappresentative azzurre giovanili, sperava di vestire anche la casacca della formazione con il sogno di un posto negli Europei.

La poesia di Gaetano

D'altronde lo stesso Spalletti in occasione delle trasferte negli Stati Uniti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, dichiarò: "Peccato per l’infortunio di Gianluca Gaetano, l’avrei voluto volentieri". Parole che alimentarono le speranze del calciatore in vista di un futuro che invece si è rivelato poi avaro di buone notizie. A far discutere tra l'altro è la presenza in lista di Fagioli, nonostante i pochi minuti collezionati nella Juventus.

Anche il calciatore napoletano dunque sembra aggiungersi alla lista degli scontenti, tra cui ci sono anche il compagno di squadra Politano, Locatelli, Immobile e non solo.