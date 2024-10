video suggerito

Spagna-Romania Under 19 finisce nel peggiore dei modi: maxi rissa e insulti razzisti tra giocatori Calcio giovanile nella bufera dopo l’amichevole tra le Under 19 di Spagna e Romania: nel finale di gara è scoppiata la rissa tra giocatori a seguito di una serie di insulti razzisti nei confronti di Eljiah Gift della nazionale iberica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'amichevole tra Under 19 di Spagna e di Romania si è conclusa in parità ma soprattutto è finita tra urla, spinte e insulti razzisti tra ragazzi appena maggiorenni che al 90′ hanno dato un pessimo spettacolo, scatenando una rissa in campo che ha coinvolto tutti. Il fatto scatenante sarebbero state frasi violente e offensive rivolte al giocatore spagnolo Elijah Gift da parte di alcuni giocatori romeni, episodio poi denunciato con un duro comunicato dalla Federcalcio iberica: "atteggiamento discriminatorio, da censurare".

La denuncia della Federcalcio, insulti razzisti verso Gift

La Federcalcio spagnola non ha perso tempo e a poche ore dalla conclusione di quella che doveva essere semplicemente una amichevole internazionale tra nazionali giovanili, ha denunciato sui propri account social che il calciatore dell'Athletic Club, Elijah Gift, ha subito nel finale dell'incontro un episodio di razzismo in campo da parte di alcuni avversari: "Condanniamo fermamente qualsiasi tipo di atteggiamento discriminatorio nel mondo del calcio e inviamo tutto il nostro sostegno a Elijah ", ha scritto la RFEF prendendo le distanze dall'episodio.

Cos'è accaduto nel finale di Spagna-Romania Under 19

Secondo la ricostruzione della RFEF che ha sentito fonti direttamente presenti sul campo e che hanno assistito alla vicenda, Gift ha subito insulti razzisti da parte di un avversario al termine della partita, scatenando la reazione dei propri compagni con l'inizio di una rissa collettiva che è durata diversi minuti prima che tornasse la calma. Il calciatore basco che gioca nell'Athletic Bilbao è rimasto molto scosso dall'episodio e anche il suo club ha rilasciato un comunicato in sua difesa: "Tutto il nostro sostegno al nostro giocatore Elijah Gift di fronte all'incidente razzista che ha subito al termine della partita Romania-Spagna nel torneo internazionale che ha gioca a Bucarest sono gli Under 19 Tolleranza Zero verso il razzismo."