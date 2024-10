video suggerito

Spagna nella bufera, l'Athletic Bilbao onora Martin Zabaleta: piantò la bandiera dell'Eta sull'Everest Per la sfida di sabato in Liga tra Athtletic Bilbao e Espanyol è previsto un momento particolare: il calcio d'inizio verrà dato da Martín Zabaleta, il primo alpinista basco a raggiungere l'Everest nel 1980. Che però si fece fotografare con una bandiera con il simbolo del gruppo terroristico dell'Eta, foto che mai rinnegò e che a distanza di 45 anni è causa di nuove, feroci polemiche.

A cura di Alessio Pediglieri

La Liga spagnola è piombata nella bufera delle polemiche il momento dopo in cui l'Athletic Bilbao ha comunicato che il calcio di inizio del match contro l'Espanyol verrà fatto dall'alpinista Martin Zalabeta. Fu il primo basco, nel lontano 1980, a raggiungere la vetta dell'Everest ma fu anche colui che si fece immortalare con la bandiera che riportava il simbolo dell'Eta, il gruppo terroristico che tra il 1976 e il 2010 uccise 770 persone.

Il comunicato dell'Athtletic e le polemiche su Martin Zalabeta

L'Athletic Club Bilbao ha annunciato nella giornata di venerdì 18 ottobre che avrebbe celebrato Martín Zabaleta utilizzando la prossima partita din programma nella Liga, contro l'Espanyol, con l'alpinista basco che effettuerà il calcio d'inizio. "San Mamés onorerà questo sabato gli eroi che hanno portato l'ikurriña sul tetto del mondo. Il nativo di Hernani, Martin Zabaleta e lo sherpa nepalese Pasang Temba daranno il calcio d'inizio di Athleti-Espanyol"

La foto di Zalabeta, non è quella con il simbolo dell'Eta

In poche ore, la foto e l'annuncio sono diventati virali, toccando gli oltre 3 milioni di visualizzazioni, scatenando feroci polemiche sull'iniziativa del club basco. L'origine delle critiche viene da un'ascensione che Martín Zabaleta fece nel 1980 diventando il primo spagnolo, nonché basco, a raggiungere la mitica vetta dell'Everest. Nell'immagine in cui si fece immortalare lo si vedeva con in mano una bandiera, su cui primeggiava il grande logo del gruppo ETA, un gruppo terroristico che ha ucciso 669 persone tra il 1976 e il 2010.

Un'immagine che, a quasi 45 anni di distanza, continua a suscitare polemiche per l'iniziativa del club di Bilbao. Nel comunicato ufficiale, infatti, il club ricorda l'immagine della conquista dell'Everest con Zabaleta vicino ad una bandiera più piccola, e senza simboli, volutamente evitando di mostrare l'altra immagine della discordia.

Quando si gioca Athtletic Bilbao-Espanyol

La partita "incriminata" è in programma per sabato 19 ottobre, alle 14, al San Mamés tra Athtletic Bilbao e Espanyol valida per la 10a giornata della Liga spagnola.