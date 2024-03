Spagna-Brasile dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Spagna-Brasile è una partita amichevole che si gioca oggi alle 21.30 al Santiago Bernabeu di Madrid. Tutto le info su dove vederla in diretta tv, in chiaro, in streaming e le ulti e news sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Difficile pensare a Spagna–Brasile come una semplice amichevole, considerata la storia delle due nazionali che giocano questa sera (ore 21.30) a Madrid nel nuovo Santiago Bernabeu. Sarà un match d'eccezione sia per le Furie Rosse (che si preparano a Euro 2024) sia per la Seleçao (in vista della prossima Coppa America e delle qualificazioni Mondiali) entrambe reduci da altri due test disputati nei giorni scorsi sfruttando la pausa dei campionati: iberici battuti dalla Colombia (0-1), verde-oro vittoriosi a Wembley contro l'Inghilterra (0-1, gol del talento Endrick, in foto abbracciato a Vinicius). La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, su Sky invece andrà in onda solo per gli abbonati.

Sarà una serata particolare per alcune delle stelle del Brasile, in particolari per giovani talenti come Endrick (che nella prossima estate lascerà il Palmeiras per trasferirsi tra le fila dei blancos) oltre a Rodrygo e a Vinicius che tra le più forti pedine della squadra di Carlo Ancelotti.

Sono nove i precedenti tra Spagna e Brasile, di cui 5 in Coppa del Mondo, 1 in Confederations Cup (nel 2013 in finale finì 3-0 per la Seleçao), 3 in amichevole: il bilancio è a favore dei sudamericani (5 vittorie, rispetto alle 2 degli spagnoli) mentre per 2 volte le sfide si sono concluse in parità.

Partita: Spagna-Brasile

Orario: 21.30

Dove: Santiago Bernabeu, Madrid

Quando: martedì 26 marzo 2024

Canale TV: Sky Sport 1, Canale 20

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Competizione: Amichevole

Dove vedere la partita della Spagna contro il Brasile in TV

Spagna-Brasile sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti (senza alcun costo aggiuntivo) sul Canale 20 di Mediaset, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. La partita sarà trasmessa anche sy Sky Spot 1 (canale 201, solo per abbonati) e verrà raccontata da Andrea Marinozzi.

Spagna-Brasile, dove vederla in diretta streaming

L'amichevole tra Spagna e Brasile sarà visibile in chiaro anche in diretta streaming, basterà collegarsi alla piattaforma di Mediaset Infinity attraverso app oppure direttamente al sito dell'emittente. In alternativa, ma solo per abbonati, ci si può sintonizzare attraverso Sky Go oppure (previo pagamento del ticket previsto) attraverso NOW (servizio di streaming on-demand di Sky).

Le probabili formazioni di Spagna-Brasile

La Spagna di presenta all'appuntamento con il Brasile nella migliore formazione possibile, scegliendo l'ex juventino Morata in attacco. Rpdrygo e Vinicius Juniors gli osservati speciale della Seleçao al Bernabeu (in quanto calciatori del Real Madrid).

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Ct: de la Fuente.

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Rodrygo, Paquetá, Vinicius Junior; Richarlison. Ct: Dorival Junior.