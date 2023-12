Endrick timidissimo si presenta ai calciatori del Real Madrid: Bellingham lo lascia senza parole Endrick si presenta al Real Madrid. Il talento 17enne ha fatto visita a quelli che saranno i suoi nuovi compagni ed è rimasto senza parole dopo aver ascoltato il saluto che gli ha riservato Bellingham: “Benvenuto superstar”.

L'abbraccio con Carlo Ancelotti e la visita al quartier generale del Real Madrid come primo assaggio del suo immediato futuro. Endrick è arrivato quest'oggi in Spagna per questa breve parentesi in attesa di aggregarsi ai Blancos a luglio 2024. Il talento classe 2006 ha salutato tutti i componenti della rosa ma il saluto che ha fatto più effetto è stato quello che gli ha riservato Jude Bellingham. La stella del calcio inglese ha accolto il 17enne brasiliano con un saluto che sa tanto di investitura ufficiale: "Benvenuto superstar".

Una frase forte, a effetto, che fa capire realmente quanta ammirazione ci sia nei confronti del giocatore attualmente ancora in forza al Palmeiras. Il saluto di Bellingham ha sorpreso anche lo stesso Endrick che sembrava timidissimo dinanzi a monumenti del calcio come lo stesso Ancelotti, ma anche Modric o Toni Kroos. L'inglese l'ha voluto mettere a suo agio ma con due semplici parole gli ha fatto capire quanto tutto lo spogliatoio delle Merengues stia aspettando l'arrivo del fenomeno brasiliano.

Il Real Madrid sta dimostrando di aver avviato un progetto a dir poco ambizioso. Dall'arrivo di Bellingham e Camavinga fino a quelli di Tchouaméni, Arda Guler ed Endrick, il futuro dei Blancos sembra essere assicurato. Certo, per il gioiello verdeoro il Real ha sborsato qualcosa come 60 milioni di cui 35 di base fissa. Una cifra enorme se si pensa all'età del giocatore che nel frattempo sta imparando anche un po' di inglese in attesa di poter affinare anche la lingue spagnolo in vista del suo approdo a Madrid.

Endrick è arrivato a Madrid con un volo proveniente da Boston e atterrato all'aeroporto di Barjas nel pomeriggio. Il Real Madrid ha invitato il giocatore ad assistere alla sfida di domenica contro il Villarreal al Bernabéu. Dopo la visita a Madrid il giocatore tornerà poi in Brasile per proseguire le vacanze prima dell'inizio del campionato Paulista a metà gennaio. In Spagna è arrivato insieme ai suoi genitori, l'agente e la fidanzata firmando subito autografi a quelli che saranno presto i suoi nuovi tifosi.