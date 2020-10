La replica di Cristiano Ronaldo alle parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è stata piccata. "C'è un signore che dice bugie", ha ammesso CR7 attraverso una diretta su Instagram durante la quale ha ribadito di aver agito nel rispetto delle leggi e dei protocolli. Qual era l'obiezione nei suoi confronti? L'aver interrotto la quarantena per raggiungere la nazionale portoghese quando tutta la squadra (ma l'ex Real non fu il solo a rompere la bolla) si trovava in isolamento fiduciario per due casi accertati di Covid-19 tra dirigenti.

Il cinque volte Pallone d'Oro andò via da Torino subito dopo la gara non giocata contro il Napoli, nonostante la raccomandazione della società, alla Juve non restò che segnalarne la partenza all'Asl. Per quella vicenda tanto Ronaldo quanto alcuni compagni di squadra sono finiti sotto la lente della Procura della Repubblica. Ed è a questo particolare che fa riferimento il ministro Spadafora, la cui risposta alle parole del giocatore non s'è fatta attendere. Prima ha precisato quali fossero le ragioni della sua posizione, in merito alle violazioni del protocollo, poi ha aggiunto altri spunti di riflessione.