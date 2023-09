Soulé stupisce al Frosinone e la Juve pensa già al futuro: “Mandano continuamente messaggi” Partito in prestito dalla Juventus, Soulé è uno degli osservati speciali dei bianconeri. I dirigenti continuano a monitorarlo e l’agente manda una frecciatina al club: “Lui è sotto contratto e ha 10 anni in meno di Berardi”

A cura di Ada Cotugno

Matias Soulé è al centro dei pensieri della Juventus per la prossima estate. I bianconeri hanno deciso di mandarlo in prestito al Frosinone così da permettergli di giocare con continuità, una soluzione che fino a questo momento sta regalando grandi sorrisi a tutta la Continassa.

Contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato ha sfoderato un'altra prestazione di grande livello, con colpi da vero maestro. L'argentino è sempre più protagonista con i ciociari, ma il suo futuro è già segnato: la Juve non si lascerà scappare un talento così, coltivato fin da quando era appena un ragazzino.

A svelare i piani estivi dei bianconeri è stato l'agente del giocatore, Martin Guastadisegno. Nella chiacchierata con TMW ha parlato anche del futuro del suo assistito, uno dei gioiellini di questa Serie A. Anche durante il prestito i bianconeri lo seguono molto da vicino: "Proprio ieri ho parlato con Giovanni Manna, lui e Tognozzi sono molto dietro ai giocatori in prestito e sono molto contenti del suo rendimento. Sanno che è un giocatore di qualità e a Frosinone riesce a dimostrarle".

Da Torino la dirigenza continua a monitorare Soulé: "Alla Juventus lo seguono, ci sono dietro, mandano continuamente messaggi… Mati è un giocatore molto apprezzato dalla Juventus. Sono molto orgoglioso di lui, è un campione. Dimostra sempre che ha una marcia in più".

In estate si discuterà nuovamente del suo futuro e l'argentino potrebbe tornare al centro della Juventus. L'agente ha poi lanciato una frecciatina alla società e al lungo corteggiamento con Domenico Berardi, cercato dai bianconeri in estate per rinforzare la rosa: "La Juve ha sotto contratto un calciatore con quasi 10 anni in meno rispetto a Berardi e non dovrebbe pagare il cartellino… Sicuramente dovresti adeguare l'ingaggio e tutto il contratto, ma Soulé è un calciatore che già conosce l'ambiente e tutto il resto. E' un top club ed è normale che cerchi sempre giocatori d'esperienza per giunta in un ruolo molto importante. Berardi è un giocatore fortissimo".