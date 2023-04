Sottil e Castrovilli salvano la Fiorentina: il Lech vince 3-2 ma in semifinale ci va la Viola La Fiorentina va in semifinale di Conference League grazie ai provvidenziali gol di Sottil e Castrovilli nel finale che cancellano la rimonta compiuta dal Lech: il 3-2 per i polacchi regala la qualificazione alla squadra di Vincenzo Italiano.

A cura di Michele Mazzeo

La Fiorentina conquista l'accesso alla semifinale di Conference League al termine di un match al cardiopalma contro i polacchi del Lech che hanno spaventato e non poco i ragazzi di Italiano. La Viola perde 3-2 al Franchi nella gara di ritorno, ma passa il turno grazie al risultato ottenuto in Polonia. A scacciare i fantasmi per i toscani i gol arrivati nel finale di Sottil e Castrovilli.

Dopo il 4-1 centrato in Polonia infatti il ritorno dei quarti di finale della Conference League sembrava essere una pura formalità per la squadra di Vincenzo Italiano che invece con un atteggiamento poco propositivo si è subito complicata la situazione da sola. Il gol di Sousa al nono minuto di gioco infatti mette un po' di apprensione ai padroni di casa che, se non a sprazzi, non riescono a cambiare marcia.

Dopo l'intervallo la Fiorentina sembra rientrare in campo con un piglio diverso ma dopo una grande occasione da rete sprecata da Jovic ecco che l'incauto intervento in area del neoentrato Terzic cambia di nuovo tutto: Velde trasforma il calcio di rigore assegnato con l'ausilio del VAR e cinque minuti più tardi, sempre da un'iniziativa della catena di destra della formazione polacca, arriva il gol che porta il risultato sullo 0-3 che rimette incredibilmente in parità i conti tra andata e ritorno.

La Viola stordita e spaventata dal palesarsi di questa inattesa situazione rischia di capitolare ma al 78′ ci pensa Sottil a scacciare i fantasmi che aleggiavano sul Franchi con una pregevole conclusione al volo che mette il pallone sotto l'incrocio dei pali. Nel recupero poi ci pensa Castrovilli a rendere gli ultimissimi minuti più tranquilli per i tifosi viola siglando il gol del definitivo 2-3 che vale una semifinale europea a distanza di otto anni dall'ultima volta.