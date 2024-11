video suggerito

Nations League, oggi il sorteggio dell’avversaria dell’Italia ai quarti: orario e dove vederlo in TV e streaming Oggi venerdì 22 novembre, dalle 12:00 a Nyon si procede con il sorteggio di Nations League per i quarti di finale. L’Italia, non testa di serie, dovrà giocare contro una tra Portogallo, Germania e Spagna, con la gara d’andata in casa. Diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi alle 12:00 l'Italia di Spalletti scoprirà la sua avversaria ai quarti di finale di Nations League. Rispetto alle scorse edizioni, quest'anno la Nations League prevederà una fase ad eliminazione diretta ulteriore, i quarti di finale, prima di accedere alle Final Four. Appuntamento a Nyon dalle 12:00 di oggi venerdì 22 novembre, diretta TV e streaming su Sky e SkyGo e Now. Diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Uefa.

L'Italia, avendo perso il primo posto nel proprio Gruppo a favore della Francia dopo il 3-1 di San Siro, è stata inserita in seconda fascia (in virtù della migliore differenza reti a favore della nazionale di Deschamps) e rischia grosso perché affronterà sicuramente una delle big qualificate come prima nei rispettivi Gironi: la possibile avversaria degli azzurri sarà una tra Germania, Spagna e Portogallo. In seconda fascia insieme agli Azzurri ci sono anche Croazia, Olanda e Danimarca. Ecco tutte le informazioni sul sorteggio dei quarti di Nations League con il regolamento e i criteri degli accoppiamenti.

A che ora si sorteggiano i quarti di Nations League con l'Italia: l'orario

Occhi puntati su cosa deciderà la sorte per le combinazioni dei quarti di finale di Nations League, ulteriore passo intermedio prima della classica Final Four che comprenderà semifinali e finale. A Nyon, quartier generale svizzero della Uefa andrà in scena il sorteggio che inizierà oggi, venerdì 22 novembre, dalle 12:00.

Sorteggio Nations League, dove vederlo in TV e streaming gratis

Al contrario delle partite di Nations League della prima fase a Leghe, che non avevano alcuna copertura TV ma solo la diretta streaming garantita da Uefa.tv, il sorteggio dei quarti di finale sarà visibile in diretta per gli abbonati di Sky. In televisione, a pagamento, si potrà seguire l'evento su Sky Sport 24 mentre per il live streaming si potrà utilizzare la app di SkyGo e NowTV. Per chi non è abbonato, sarà possibile seguire la diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Uefa.

Contro chi gioca l'Italia, squadre qualificate e possibile avversaria degli azzurri

Come detto, l'Italia di Luciano Spalletti non si è qualificata come testa di serie, bensì come 2a e ciò comporta un ulteriore prova da superare per gli Azzurri non da poco. Le otto nazionali qualificate sono state suddivise in 2 gruppi: il primo con tutte le prime in classifica (Portogallo, Francia, Germania, Spagna) e il secondo con le seconde qualificate (Italia, Olanda, Croazia, Danimarca). Le possibili avversarie dell'Italia, dunque, usciranno dal trittico Portogallo-Germania-Spagna, con la prima partita da giocarsi in casa. Ecco la suddivisione dei due gruppi:

Gruppo 1 (teste di serie)

Portogallo

Francia

Spagna

Germania

Gruppo2

Italia

Olanda

Danimarca

Croazia

Quando si giocano i quarti di finale di Nations League

I quarti di finale di Nations League, si disputeranno con gare di andata e ritorno e sono in programma tra giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. L'Italia, in quanto seconda del girone, giocherà la prima partita in casa e il ritorno in trasferta.