Il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2020-2021 verrà effettuato venerdì 2 ottobre alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, alle ore 13:00. Napoli e Roma sono le due squadre italiane qualificate che entrano nella lista delle formazioni che sarà completata con gli ultimi spareggi di stasera, nei quali è impegnato anche il Milan. In totale, le squadre della fase a gironi saranno 48: 18 qualificate di diritto 21 vincitrici degli spareggi, 6 squadre sconfitte agli spareggi di Champions League, 3 squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di Champions League.

In quali fasce sono Napoli e Roma

Le squadre verranno divise in quattro fasce, definite in base ai coefficienti dei club. Coma si decide il coefficiente? È determinato dalla somma dei punti conquistati nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della rispettiva federazione nello stesso periodo. Roma e Napoli saranno teste di serie mentre il Milan, in caso di passaggio del turno, rischia la terza fascia.

PRIMA FASCIA: Arsenal (ENG), ROMA (ITA), NAPOLI (ITA), Benfica (POR), Bayer Leverkusen (GER), Villarreal (ESP), CSKA Mosca (RUS), Braga (POR).

PRIMA o SECONDA FASCIA: Gent (BEL), Sparta Praga (CEC), Slavia Praga (CEC).

PRIMA, SECONDA o TERZA FASCIA: Rapid Wien (AUT).

SECONDA o TERZA FASCIA: Leicester City (ENG), PAOK (GRE), Real Sociedad (ESP), AZ Alkmaar (NED), Feyenoord (NED), Maccabi Tel Aviv (ISR), MILAN (ITA).

SECONDA, TERZA O QUARTA FASCIA: Molde (NOR), Hoffenheim (GER).

TERZA o QUARTA FASCIA: Zorya Luhansk (UKR), Lille (FRA), Nizza (FRA), Anversa (BEL).

QUARTA FASCIA: Sivasspor (TUR), Wolfsberger (AUT), Omonia (CYP).

Le qualificate al sorteggio dei gironi di Europa League

A definire la griglia sono stati gli ultimi verdetti scaturiti dai playoff, ultimo appuntamento prima del sorteggio della fase a gironi.

Italia (2): Napoli, Roma

Spagna (2): Villarreal, Real Sociedad

Inghilterra (2): Leicester, Arsenal

Germania (2): Leverkusen, Hoffenheim

Francia (2): Lille, Nizza

Portogallo (2): Braga, Benfica

Belgio (2): Royal Antwerp, Gent

Olanda (2): Feyenoord, AZ Alkmaar

Austria (2): Wolfsburg, Rapid Vienna

Repubblica Ceca (2): Sparta Praga, Slavia Praga

Russia (1): CSKA Mosca

Ucraina (1): Zorya Luhansk

Turchia (1): Sivasspor

Cipro (1): Omonoia

Grecia (1): PAOK

Israele (1): Maccabi Tel-Aviv

Norvegia (1): Molde

Quando si giocano le partite di Europa League

La fase a gironi inizia ufficialmente con la prima giornata in programma il 22 ottobre. Nel giro di due settimane andranno in scena anche la seconda (29 ottobre) e la terza (5 novembre). Dopo una pausa di tre settimane, il 26 novembre si tornerà in campo per la quarta giornata, a seguire il fischio d'inizio previsto per 2 dicembre mentre l'ultimo appuntamento in calendario è per il 10 dicembre.

Le date della fase a gironi

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 2 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre

Una volta conclusa la fase a eliminazione diretta, il 14/12/2020 è in programma a Nyon, in Svizzera, il sorteggio dei sedicesimi di finale che si disputeranno il 18-25 febbraio 2021. Il giorno dopo, il 26/02/2021, ci sarà il sorteggio ottavi di finale, che si giocheranno il 11 e 18 marzo 2021; mentre il

19/03/2021 verrà definita la griglia di quarti di finale e semifinali: le migliori otto si affronteranno tra l'8 e 15 aprile, le semifinali tra il 29 aprile e il 6 maggio.

Le date della fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi di finale: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti di finale: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

Quando e dove si gioca la finale

La finale di Europa League si giocherà il 26 maggio 2021 allo Gdańsk Stadium di Danzica in Polonia, impianto che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020. Dopo le modifiche al format apportate dalla Uefa in seguito all'emergenza Coronavirus il torneo 2019/2020 si è concluso con una Final Eight in Germania. L'ultimo atto della manifestazione che sta per prendere inizio si sarebbe dovuto disputare a Siviglia ma la città andalusa sarà la sede della finale del torneo nel 2022.