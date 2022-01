Sorpresa Coutinho, ritorna in Premier League: il Barcellona ‘si libera’ del brasiliano Il Barcellona sta per mettere a segno un colpo importante in uscita. Philippe Coutinho è infatti pronto a lasciare i catalani per tornare in Premier League dopo quattro anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calciomercato del Barcellona infiamma la Liga. Oltre al colpo Ferran Torres e l'assalto a Morata (nonostante il secco "no" pubblico di Allegri ai catalani) anche il mercato in uscita è in fermento in casa blaugrana. Il club di Laporta è infatti pronto a ‘liberarsi' di uno dei grandi flop della vecchia dirigenza: Philippe Coutinho. Arrivato al Barcellona dal Liverpool per una cifra pari a 106 milioni a gennaio 2018, il giocatore non riuscì mai ad esplodere trascorrendo addirittura la stagione 2019-20 in prestito al Bayern Monaco. Il suo ritorno in Catalogna però non è stato dei migliori. Il brasiliano ha giocato solo cinque partite in questa stagione, l'ultima delle quali un mese fa.

A complicare tutto anche la positività al Covid-19 comunicata la scorsa settimana. Coutinho, che può operare come esterno o centrocampista offensivo e farebbe davvero comodo a qualsiasi squadra nel caso in cui dovesse tornare ai livelli delle cinque stagioni e mezzo di grande successo in Premier League con Liverpool. Il Barcellona ha tentato di venderlo dall'estate 2019 senza trovare un acquirente ma adesso sembra essere finalmente arrivato il momento di poterlo cedere. La Premier League è pronta a riprendersi il gioiello brasiliano.

L'Aston Villa ha infatti contattato l'agente del giocatore per concludere l'affare in prestito sperando che il Barcellona sia d'accordo. È chiaro che gli inglesi dovranno accollarsi l'ingaggio, o parte di esso, del giocatore per poter usufruire delle prestazioni di Coutinho alleggerendo le casse dei catalani. La richiesta è arrivata direttamente da Steven Gerrard, suo compagno di squadra proprio al Liverpool, dovrebbe essere sostenuto nella sua prima finestra di trasferimento alla guida di Villa. Tra i suoi obiettivi un centrocampista difensivo e un terzino. Coutinho al Barcellona guadagna 8,5 milioni di euro e l'Aston Villa potrebbe pagare parte del suo stipendio pur di averlo in squadra.