Sorloth è il giocatore del mese e riceve un insolito premio: il club gli consegna uno sgombro fresco Alexander Sorloth è stato nominato giocatore del mese dalla Real Sociedad. Motivo per cui il club ha deciso di regalargli un insolito premio consegnandogli tra le mani uno sgombro fresco.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Liga in questa stagione si sta confermando come un campionato del tutto sorprendente. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il Real Madrid potesse essere oggi a -8 dal Barcellona capolista che sembrava sull'orlo del baratro a inizio stagione per i problemi del club. E nessuno avrebbe mai potuto pensare che Siviglia e Valencia dovessero lottare per non retrocedere in un campionato che vede anche colpevolmente in ritardo anche l'Atletico Madrid di Simeone. Ma è anche la Liga della sorpresa Real Sociedad che si conferma comunque nelle zone alte della classifica con il terzo posto che in questa stagione conferma l'ottima annata del club dei Paesi Baschi.

Dal 9 novembre al 21 gennaio però il club ha avuto dalla sua parte soprattutto Alexander Sorloth capace di segnare ben 5 cinque in 5 parte consecutive prima di fermarsi nelle ultime due sfide contro Real Madrid e Valladolid. Un rendimento che comunque serve all'attaccante norvegese per essere nominato giocatore del mese da parte del club e dei tifosi. Motivo più che valido affinché Sorloth ricevesse un degno premio. Il club ha infatti subito provveduto riservandogli una sorpresa insolita che però a San Sebastian rappresenta la normalità.

Odegaard che riceve un pesce nel corso della stagione 2019/2020.

Nelle foto apparse sui social Sorloth appare in alcuni scatti mentre riceve tra le mani un cesto contenente un pesce, per la precisione uno sgombro fresco adagiato su un letto di insalata che impreziosisce la pietanza. Un premio insolito che il giocatore riceve con grande soddisfazione e senza batter ciglio. Ma perché proprio un pesce si chiedono tutti. Il motivo è presto scoperto e bisogna fare un passo indietro di qualche anno per capirlo. Nel 2020 lo stesso premio fu riservato a Martin Odegaard che ricevute un pesce proprio per il suo ottimo rendimento in squadra.

La spiegazione del perché la Real Sociedad decida di optare per prodotti ittici è riconducibile probabilmente al fatto che da un lato, la catena di supermercati basca BM, particolarmente orgogliosa del proprio reparto ittico, è lo sponsor principale della Real Sociedad, dall'altro il pesce è una specialità culinaria dei Paesi Baschi e quindi anche parte del patrimonio culturale della Regione. Un regalo dunque di grande prestigio e che fa parte della cultura di San Sebastian e dei costumi della comunità basca. Un motivo d'orgoglio comunque per Sorloth, in prestito dal Lipsia alla Real Sociedad, capace di segnare oggi in totale ben 8 gol e un assist con tanto di doppietta al Girona.