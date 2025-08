Son piange nell’emozionante video di addio al Tottenham e ai tifosi: “Conserva ogni foto”

Una lettera e un video di addio. È così che Son Heung-min si è congedato dal Tottenham e dai suoi tifosi. Il calciatore coreano 33enne lascia gli Spurs dopo dieci anni: vi arrivò nel 2015 dal Bayer Leverkusen, oggi saluta con il volto rigato dalle lacrime e la voce rotta dal pianto. "Conserva ogni foto", dice prima di voltare pagina e lasciare alle spalle quel mondo che gli ha dato tutto. Perché proprio quella frase? I sostenitori del club londinese sanno perché: richiama il suo modo caratteristico di esultare dopo aver segnato un gol. È sinceramente commosso perché c'è un pezzo di vita che si chiude, lo attende la prossima avventura in Major League Soccer con i Los Angeles FC.

Il video e la lettera di addio di Son agli Spurs

La sequenza inizia con il calciatore coreano che si è seduto davanti a una telecamera e ha scandito le parole di commiato: "Cari tifosi degli Spurs, siete sempre nelle mie foto. Ogni volta che festeggio, creo un ricordo di voi. È il nostro momento. Sono io a creare la cornice, così non dimentico". Ha mimato quel gesto per ben 173 volte, dopo ogni rete con la maglia del Tottenham. L'ultimo, il più bello e storico, lo ha fatto con il successo in finale di Europa League sul Manchester United. Adesso, però, è finita davvero.

Poi parlando direttamente ai fan aggiunge: "Mi avete accolto a nord di Londra, mi avete visto crescere. Ho trascorso momenti bellissimi: la Scarpa d'Oro, il premio Puskas… e voi eravate lì. Quando ho sofferto, eravate ancora lì. Siete rimasti con me e io con voi. Non avrei mai immaginato di essere il capitano di questa squadra, ma ho sempre sognato di vincere qualcosa per voi. Abbiamo vinto l'Europa League. la meritate. Grazie per questi anni. Conserva ogni foto. Eri sempre nell'inquadratura. Grazie mille, con affetto, Sonny".

La formidabile coppia in attacco con Harry Kane

Son è stato al Tottenham il riferimento prezioso in attacco per Harry Kane, miglior marcatore di sempre dei londinesi. Assieme all'ex compagno (oggi a Bayern Monaco) ha scolpito una statistica in Premier League che dice tutto: il record per il numero maggiore di combinazioni di gol tra due calciatori. L'ultima gara disputata con gli Spurs è stata domenica scorsa, in un'amichevole contro il Newcastle nella sua Corea del Sud: lascia l'Inghilterra dopo 454 presenze complessive in tutte le competizioni, scandite da 173 gol e 101 assist. Clic, the end.